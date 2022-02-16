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Звезды16 февраля 2022 16:55

Лера Кудрявцева разревелась после признания о смертельной болезни

Дарья Донцова довела Леру Кудрявцеву до слез
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева. Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Лера Кудрявцева. Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Лера Кудрявцева давно привыкла к тому, что знаменитости доверяют ей свои самые сокровенные тайны. Телеведущая с замиранием сердца обсуждает с гостями то, о чем не каждый отважится рассказать. Однако звезде экрана не всегда удается скрывать свои эмоции. Так произошло и на этот раз.

Писательница Дарья Донцова стала очередной гостьей скандального шоу Леры Кудрявцевой. Когда-то она боролась с онкологическим заболеванием, пройдя 18 курсов химиотерапии и пережив четыре операции. Однако не так давно писательница вновь с толкнулась со смертельным недугом. Болезнь вернулась.

"Меня охватил такой ужас... Будем лечиться. Как-то у нас не принято впадать в истерику", - призналась Дарья Аркадьевна в эфире передачи "Секрет на миллион" на канале НТВ. Знаменитость рассчитывает на поддержку своих родных, а в особенности супруга, который 24 года назад уже помог ей вернуться к нормальной жизни.

Рассказ героини настолько растрогал ведущую, что Кудрявцева разревелась прямо перед камерами. "Лерочка, все хорошо! Мы живы!" - пыталась успокоить блондинку Донцова.

Поклонники ошарашены новым признанием звезды. Для многих Дарья Аркадьевна - символ борьбы со страшной болезнью.

Напомним, Дарья Донцова не скрывала свою историю болезни. Онкологическое заболевание писательнице диагностировали много лет назад, и на лечение ушли долгие годы. В 1997 году медики обнаружили у писательницы рак молочной железы. Причем тогда Донцова была уже на четвертой стадии болезни. Надежды было мало, но она старалась не отчаиваться.

Сейчас место одной груди у нее установлен специальный протез. Благодаря ему она может спокойно появляться на публике. "Я ношу специальное белье, благодаря которому могу появляться на людях и в купальнике, и в платьях с декольте. В этом плане никаких серьезных ограничений не чувствую", - признавалась писательница.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниЛера Кудрявцева