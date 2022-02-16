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Звезды16 февраля 2022 20:35

Рената Литвинова появилась на публике с полуголым мужчиной и произвела фурор

Актриса стала моделью на модном показе итальянского дизайнера Антонио Марраса
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ради модного показа своего итальянского друга Рината Литвинова вышла на подиум.

Ради модного показа своего итальянского друга Рината Литвинова вышла на подиум.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Вся такая томная и загадочная Рената Литвинова - нечастый гость на светских тусовках, но ради модного показа своего итальянского друга актриса вышла не только в свет, но и на подиум в столичном «Петровском пассаже». Впрочем, как такового подиума на мероприятии не оказалось: его заменили потертые пестрые ковры с наваленными на них стульями, тумбочками и скульптурами - да, Антонио Маррас тот ещё выдумщик. Путь моделей от входа до самого выхода он превратил в настоящую полосу препятствий: повсюду танцевали мальчики и девочки (первые - в юбках, вторые - в трусиках под коротенькими свитерами), на головы манекенщикам сыпали перья из рваных подушек, а многочисленные ковры предательски задирались, рискуя стать причиной переломанных ног.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рината Литвинова.

Рината Литвинова.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть не упала и сама Рената Литвинова, которая в свой первый выход появилась пред достопочтенной публикой вся в чёрном с головы до пят. Однако, дизайнер, он же режиссёр шоу, крики которого то и дело слышались из-за кулис, уготовил главной звезде показа куда более эффектную роль. Под занавес коллекции Рената выплыла на вконец расхристанные ковры аки лебедушка: в околоподвенечном платье и шляпе с фатой. В пару ей нашёлся и «жених» - итальянский манекенщик, который с криками «Белиссимо!» выбежал вслед за актрисой натурально в трусах. Знойный мачо, сверкая чреслами, то и дело бесцеремонно дёргал Литвинову за фату, а под конец схватил ее на руки и закружил, видимо, получив по сюжету заветное «Да». Публика это шоу оценила и даже убрала телефоны, чтобы как следует пошуметь аплодисментами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, как ни ждали после показа Ренату в зале, к гостям она так и не вышла. Зато Антонио Маррас долго кричал «Грациа!» и охотно общался с прессой с помощью переводчика.

Дизайнер Антонио Маррас.

Дизайнер Антонио Маррас.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- С Ренатой я познакомился дома у своей знакомой, она настоящая актриса и настолько органично вписывается в этот проект, что я ее пригласил, - еле поспевал за темпераментным итальянцем переводчик. - Я вдохновлялся фильмом Никиты Михалкова «Очи чёрные», и Рената, как вы наверняка заметили, появилась словно оттуда. Этот фильм я много лет назад видел в Италии - для меня он символизирует единение Италии и России. Мы выбрали особенные моменты кино - когда они бьют друг друга подушками, или когда шляпа падает в грязь, и постарались воплотить их в нашем показе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, новую коллекцию Антонио Марасса оценили не только столичные модники, но и звезды: на показе отметились Надежда Михалкова, Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Алёна Долецкая и Влад Лисовец.

Фото: Иван МАКЕЕВ

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