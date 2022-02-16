Рената Литвинова появилась на публике с полуголым мужчиной и произвела фурор

Ради модного показа своего итальянского друга Рината Литвинова вышла на подиум. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вся такая томная и загадочная Рената Литвинова - нечастый гость на светских тусовках, но ради модного показа своего итальянского друга актриса вышла не только в свет, но и на подиум в столичном «Петровском пассаже». Впрочем, как такового подиума на мероприятии не оказалось: его заменили потертые пестрые ковры с наваленными на них стульями, тумбочками и скульптурами - да, Антонио Маррас тот ещё выдумщик. Путь моделей от входа до самого выхода он превратил в настоящую полосу препятствий: повсюду танцевали мальчики и девочки (первые - в юбках, вторые - в трусиках под коротенькими свитерами), на головы манекенщикам сыпали перья из рваных подушек, а многочисленные ковры предательски задирались, рискуя стать причиной переломанных ног.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Рината Литвинова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Чуть не упала и сама Рената Литвинова, которая в свой первый выход появилась пред достопочтенной публикой вся в чёрном с головы до пят. Однако, дизайнер, он же режиссёр шоу, крики которого то и дело слышались из-за кулис, уготовил главной звезде показа куда более эффектную роль. Под занавес коллекции Рената выплыла на вконец расхристанные ковры аки лебедушка: в околоподвенечном платье и шляпе с фатой. В пару ей нашёлся и «жених» - итальянский манекенщик, который с криками «Белиссимо!» выбежал вслед за актрисой натурально в трусах. Знойный мачо, сверкая чреслами, то и дело бесцеремонно дёргал Литвинову за фату, а под конец схватил ее на руки и закружил, видимо, получив по сюжету заветное «Да». Публика это шоу оценила и даже убрала телефоны, чтобы как следует пошуметь аплодисментами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Однако, как ни ждали после показа Ренату в зале, к гостям она так и не вышла. Зато Антонио Маррас долго кричал «Грациа!» и охотно общался с прессой с помощью переводчика.

Дизайнер Антонио Маррас. Фото: Иван МАКЕЕВ

- С Ренатой я познакомился дома у своей знакомой, она настоящая актриса и настолько органично вписывается в этот проект, что я ее пригласил, - еле поспевал за темпераментным итальянцем переводчик. - Я вдохновлялся фильмом Никиты Михалкова «Очи чёрные», и Рената, как вы наверняка заметили, появилась словно оттуда. Этот фильм я много лет назад видел в Италии - для меня он символизирует единение Италии и России. Мы выбрали особенные моменты кино - когда они бьют друг друга подушками, или когда шляпа падает в грязь, и постарались воплотить их в нашем показе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, новую коллекцию Антонио Марасса оценили не только столичные модники, но и звезды: на показе отметились Надежда Михалкова, Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Алёна Долецкая и Влад Лисовец.