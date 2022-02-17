В центре Донецка слышен артогонь – такого не было давно

С раннего утра ситуация обострилась по всей линии соприкосновения, сразу в двух военных республиках. Военные уже отмечают скоординированность действий ВСУ. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

С раннего утра ситуация обострилась по всей линии соприкосновения, сразу в двух военных республиках. Военные уже отмечают скоординированность действий ВСУ.

Обстрелы начались с Луганщины, с 5 утра. Там в зону поражения попали несколько населенных пунктов. Многострадальное Золотое-5, являющееся по факту достаточно большим городом с раннесоветской типовой застройкой. Затем, Нижнее Лозовое и село Сокольники на берегу Северского Донца. От этого села давным-давно остались одни фундаменты, местных жителей с прошлого года там нет.

Затем, активность артиллерии и войск ВСУ переместилась на южный участок фронта – обстреляли Коминтерново. В ДНР обстрелы начались примерно в то же самое время с гранат из СПГ (станковый противотанковый гранатомет) в поселке Водяное и Пищевик. С 8 утра начали бить минометы и по окраинам Горловки, и по окраинам Донецка. Причем, удивляет расход боеприпасов украинской армией, на каждый огневой налет было выделено по 16 мин. Украинская армия применяла 82мм минометы и минометы калибром 120 мм, которых не должно быть на линии соприкосновения.

Примерно около 10 утра, Корпуса Народной милиции получили приказ открыть ответный огонь и вот эти «ответы» и услышали даже в центре Донецка.

На данный момент – в 11.20 артиллерийская стрельба в Донецке не слышна.

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