Ответ МИД России на письмо США о гарантиях безопасности: «Будем вынуждены реагировать мерами военно-технического характера»

Российский МИД, как и обещал его глава Сергей Лавров, обнародовал содержание ответа Москвы Вашингтону на его письмо по поводу наших предложений по гарантиям безопасности. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский МИД, как и обещал его глава Сергей Лавров, обнародовал содержание ответа Москвы Вашингтону на его письмо по поводу наших предложений по гарантиям безопасности. Вот что в нем главное.

Американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы предложенного ей проекта договора с США о гарантиях безопасности. То есть США не согласны, во-первых, с нашим требованием отказа от дальнейшего расширения НАТО, включая аннулирование обещания Украине и Грузии стать членами НАТО. Во-вторых, игнорируют требование не создавать военные базы на территории государств, входивших в СССР. В-третьих, не собираются возвращать военные потенциалы и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО.

Проигнорирован пакетный характер российских предложений, из которых выбраны лишь «удобные» темы. Вашингтон по-прежнему не видит наши «красные линии» и коренные интересы России в сфере безопасности. Вывод: «В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

Далее в российском ответе даются разъяснения по конкретным сюжетам, вокруг которых Запад нагнетает истерию: украинский кризис и «неотвратимое вторжение» России в эту страну, принцип неделимости безопасности, политика «открытых дверей» НАТО и ряд других вопросов военно-политического характера.

Очевидно, что реакция НАТО на наши предложения в виде увеличения своего военного контингента в странах-новобранцах блока вблизи российских границ и маниакальное требование к России «увести войска в казармы» совсем не то, на что рассчитывала Москва. Мыльная опера под названием «Война на Украине», которую натовцы не сняли с репертуара даже после объявления об отводе российских войск по завершению учений из Белоруссии и Крыма, тоже не может рассматриваться как сигнал Запада о готовности к диалогу.

Видно, не доходит. Надо принимать партнеров такими, какие они есть. Или какими хотят показаться, явно не догоняя, что стилистика нашего с ними диалога и военно-политические реалии существенно изменились. Тогда, как это ни прискорбно, законы жанра предполагают «предупредительный отрезвляющий контакт». Может, в результате у них и произойдет деэскалация военно-политического высокомерия.