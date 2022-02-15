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Политика15 февраля 2022 11:07

Лавров заявил, что Россия опубликует свой ответ США и НАТО по гарантиям безопасности

Глава МИД РФ отметил, что "стесняться нечего"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности скоро будет опубликован, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции во вторник, 15 февраля 2022 года. Трансляция мероприятия ведется на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Скоро будет опубликован. Нам стесняться нечего", - подчеркнул глава министерства иностранных дел (МИД) РФ.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что подготовка ответа России на выдвинутые США условия по гарантиям безопасности находится на завершающей стадии.

Напомним, президент России Владимир Путин концептуально одобрил проект МИД РФ с ответами по гарантиям безопасности, который представят Соединенным Штатам и Североатлантическому альянсу. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.