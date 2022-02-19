Указ Путина о военных сборах запасников в России 2022. Кого призовут

Сборы находящихся в запасе граждан РФ - это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году.

Кого из запасников будут ставить в строй? Чем они будут заниматься в частях и учебных центрах? Сколько будут длиться сборы? На эти и многие другие вопросы наших читателей отвечает военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец.

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе, - это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно. Их цель - улучшить профессиональные навыки и знания военнослужащих запаса. Привлекаются к ним, как правило, те, кто во время службы или учебы в вузе освоил востребованные в армии военно-учетные специальности.

Причины, по которым в текущей ситуации Владимир Путин подписал указ о военных сборах запасников пораньше – очевидны. В случае развития ситуации по худшему сценарию в 2022 году российская армия должна находиться в состоянии полной функциональной готовности. Можно не сомневаться: задействование запасников в военных действиях – крайне маловероятный сценарий. И все действия руководства страны, в данный момент, направлены на избежание подобного развития ситуации.

Запасники будут проходить сборы в частях Российской армии?

Нет, не только. Они будут проходить подготовку в войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и Федеральной службы безопасности.

До какого предельного возраста призываются на сборы запасники и на какой срок?

Предельный возраст - 50 лет. Но обычно повестки из военкоматов и главным образом получают люди, которым не больше (или чуть больше) 35 лет. А вообще рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и старшие лейтенанты запаса могут призываться на сборы до 45 лет. Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики до 50 лет. Полковники до 55 лет. Высший офицерский состав (генералы и адмиралы) - до 65 лет.

Общая продолжительность сборов не может превышать 2 месяца. Общая же продолжительность сборов, к которым привлекается гражданин за время пребывания в запасе, не может превышать 12 месяцев. Кроме того, граждане, пребывающие в запасе, могут призываться на военные сборы не чаще одного раза в три года. Все это регламентируется постановлением Правительства РФ о военных сборах №333.

А кого не имеют права призывать на сборы запасников?

В первую очередь - больных (имеющих: разумеется: повреждающие меддокументы). Не подлежат призыву и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, забронированные за органами государственной власти. Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота. Кого еще не призовут точно? Педагогов, многодетных отцов и тех, у кого жена беременная, работников сельского хозяйства, если сборы проходят в период уборки урожая или посева.

А как платят "партизанам"?

За работающим запасником сохраняется рабочее место. Компенсацию человеку во время его службы на сборах платит военкомат. Учитывается звание, должность, средняя зарплата.

Как платят "партизанам"

А что может быть с запасником, если он отказался прибывать на сборный пункт по повестке?

По статье Статья 21.5. КоАП РФ за неявку по повестке штраф составляет от 100 до 500 рублей.

Но уже поговаривают, что Госдума может принять закон о наказании за уклонении от сбора запасников уже на 20 000 рублей. Кроме того, рассматривается вопрос о приравнивании сборов к воинской службе, поэтому за уклонение уже будет грозить уголовная ответственность.