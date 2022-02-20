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Звезды19 февраля 2022 21:40

Григорий Лепс променял Юлю Барановскую на красавицу-модель

Певца застали в объятиях блондинки с Украины
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Григорий Лепс

Григорий Лепс

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Имя Григория Лепса в последнее время не сходит со страниц скандальной хроники. Не так давно певец развелся со второй женой Анной Шаплыковой. Ходили слухи, что известный артист якобы закрутил роман с Юлей Барановской. Однако недавно достоянием общественности стали очень личные кадры, на которых звезда эстрады предстал в объятиях красавицы-блондинки.

Холостого Григория Лепса застукали в обществе эффектной красавицы. Поклонники тут же решили - певец бросил Юлию Барановскую, с которой ему приписывали отношения. Ни одна из сторон, к слову, роман не подтверждала.

"Мисс Львов-2018" Наталья Болюх

"Мисс Львов-2018" Наталья Болюх

Фото: СОЦСЕТИ

И вот на днях артиста подловили в компании очаровательной блондинки на светском мероприятии. Артист обнимал очаровательную спутницу и шутил с ней, нежно целуя в висок.

Спутницей Лепса оказалась "Мисс Львов-2018" Наталья Болюх. Девушка уже появлялась на некоторых отечественных ток-шоу, но славы там не снискала. 27-летняя модель хороша собой.

Холостого Григория Лепса застукали в обществе эффектной красавицы

Холостого Григория Лепса застукали в обществе эффектной красавицы

Фото: СОЦСЕТИ

Первая вице-мисс "Украина Вселенная" трудится экономистом, а также интересуется психологией и дизайном. Она довольно часто бывает в Москве, хотя и живет во Львове.

Что касается Григория, то он очень популярен и финансово успешен. Артист достаточно востребован в дамском обществе.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИГригорий Лепс: досье KP.RU