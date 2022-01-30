Барановскую затравили после скандального разоблачения о любовной связи с Лепсом Фото: СОЦСЕТИ

Ксения Собчак, похоже, открыла ящик Пандоры, заявив на всю Россию о том, что Юлия Барановская является любовницей Григория Лепса. Поклонники в соцсетях оставляют гневные комментарии в адрес многодетной матери. Меж тем брошенный женой Лепс и Барановская появились на вечеринке своего близкого друга.

Ксения Собчак заявила о романе певца Григория Лепса и телеведущей Юлии Барановской в эфире шоу "Вечерний Ургант". Супруга Константина Богомолова по секрету громко шепнула на ушко Ивану Урганту о том, что артист коротает время с бывшей избранницей Андрея Аршавина.

Поклонники многодетной матери бросились за разъяснениями в ее блог. Однако Юля хранит гробовое молчание. Многие выказывают недовольство тем, что Барановская "позарилась" на чужого мужа. "Юля там, где бабло и красивые мужчины", "Уже сюда прицепилась!", "Неужели это правда про Лепса, Юля. Скажите, что это все сплетни", - пишут фолловеры.

Масла в огонь подлило еще и появление Григория и Юли на вечеринке Эмина Агаларова. Оба выглядели довольными.

Напомним, слухи о любовной связи Григория Лепса и Юли Барановской поползли после того, как стало известно о разводе певца со второй женой Анной Шаплыковой. Мол, именно Барановская и стала причиной разрыва любящих супругов.

О том, что брак рухнул из-за Юли, сообщала певица Милена Дейнега. "Жена с Лепсом разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской", - говорила эффектная вдова миллионера.