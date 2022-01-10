Известная певица сделала признание: "Лепс переспал с Юлей Барановской"

Григорий Лепс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Развод Григория Лепса со второй женой Анной Шаплыковой стал громом среди ясного неба для всех поклонников 59-летнего певца. Артист для фанатов является образцовым семьянином. Красавица-жена родила ему троих детей - Еву, Николь и Ивана. Однако казавшийся всем идеальный брак артиста с бывшей танцовщицей Лаймы Вайкуле рухнул. Впервые известная певица Милена Дейнега, не стесняясь, назвала имя той, которая, якобы, разрушила многолетний союз звезды.

Слухи о том, что брак Григория Лепса рухнул из-за другой женщины, нашли свое подтверждение. "Жена с Лепсом разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской", - цитирует певицу Милену Дейнегу "Экспресс газета".

Стоит отметить, что развод Лепса и Анны Шаплыковой наделал немало шума. И это при том, что ни Анна, ни Григорий перемены в личной жизни никак не комментируют.

Зато поклонники и знакомые семейства не устают мусолить истинные причины разрыва супругов. Сплетники давно шептались, что Шаплыкову раздражала близкая дружба Лепса с телеведущей. Из-за этого Анна и Григорий даже разъезжались, потом помирились. Но, видимо, терпению многодетной матери пришел конец.

Анита Цой ранее подтвердила слухи, которые активно циркулировали в светской тусовке. "Мы все нормальные живые люди. И я не вижу ничего такого. Миллион лет все с любовницами ходят и с любовниками. Он симпатичный мужичок, поэтому все может быть", - призналась 50-летняя Цой в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Сама Барановская с юмором комментирует сплетни. "А почему только с Лепсом? Мне приписали роман с Александром Васильевым, Максимом Галкиным. С Кириллом Туриченко якобы я взасос целовалась", - улыбается бывшая избранница Андрея Аршавина.