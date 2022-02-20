Ситуация в Донбассе: Последние новости на 20 февраля 2022 года

Сайт kp.ru собрал последние новости о ситуации в Донбассе на 20 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Ситуация в Донбассе остается напряженной, сайт kp.ru продолжает следить за развитием событий в Донецкой и Луганской народных республиках. Так, за минувшие сутки миссия ОБСЕ зафиксировала в регионе более полутора тысяч фактов нарушения режима прекращения огня: в районе Донецка - 591 нарушение, и 975 – в окрестностях Луганска.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась предложил ввести в зону конфликта на востоке Украины миротворцев организации. По его словам, «гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов, это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами».

Генсек уточнил, что разделяет мнение о необходимости урегулировать внутриукраинский конфликт дипломатическим путем, но определил текущую ситуацию как развивающуюся в опасном направлении.

Власти ДНР сообщили, что задержали в Донецке агента украинской разведки. Работал он, по его собственному признанию, с военной разведкой (ГУР Минобороны Украины) уже не один год. На допросе он рассказал о планах Киева в Донбассе, которые включали массированные обстрелы и диверсии.

Украинский лидер Владимир Зеленский на Конференции по безопасности в Мюнхене заявил о стремлении к миру, однако попросил у Запада денег и вооружений, упрекнув партнеров в недостаточной поддержке.

Тем временем МЧС России продолжает эвакуацию беженцев из Донбасса, работы ведутся круглосуточно. Военкор «Комсомольской Правды» Александр Коц узнал, чего больше всего боятся эвакуированные в Россию жители народных республик Донбасса.