"Подделали подписи": пока МакSим была в коме, близкие рвали на части ее имущество

Певица МакSим. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спустя полгода певица МакSим все еще не может оправиться от последствий тяжелой болезни. Два месяца на больничной койке стали для нее настоящей борьбой за жизнь: медикаментозная кома, ИВЛ, затем аппарат ЭКМО, который дышал и качал кровь вместо обессилевшего организма пациентки, - звезда была на волосок от смерти. И до сих пор ее организм все еще не восстановился: по словам певицы, голос пока не вернулся. А кроме того, ей запрещены любые перегрузки, в том числе перелеты.

Однако, самочувствие Марины Максимовой омрачают не только проблемы со здоровьем. Как выяснилось, пока артистка лежала в коме, некоторые люди из ближайшего окружения жаждали заполучить ее имущество.

- Переоформляли мои документы, подделывали подписи. Это те люди, которые были со мной 15-20 лет. Я могу честно признаться, что удалила 90% своих контактов, когда пришла в себя, - рассказала МакSим в интервью "Пятому каналу", не вдаваясь в подробности.

Между тем, звезда не жалеет, что ей пришлось расстаться с предавшими ее людьми.

- Я не боюсь начинать все с нуля. Каждый день делайте то, что ведет вас к мечте, - напутствует певица своих поклонников.

Вот и сейчас, пока ей нельзя выступать, Марина перевыпустила один из своих главных хитов "Отпускаю". Предложение о дуэте поступило от Егора Крида. Однако, это сотрудничество могло не состояться: первая встреча звезд закончилась скандалом.

- Мы, как творческие личности, сильно поссорились - все наши помощники прилипли к стенке и просто молчали, - призналась МакSим в том же интервью. - Он первым пошел на мировую: подошел, обнял, сказал: "Давай не будем ссориться". И я растаяла, как девочка.

Сейчас Марина Максимова мечтает только об одном: восстановить голос и вернуться на сцену, без которой себя уже не представляет. Кроме того, артистке надо развивать свое детище - именную школу искусств. Это уже вторая попытка звезды заняться бизнесом: первую школу МакSим вынуждена была закрыть. По ее собственному признанию, из-за личных драм и проблем с алкоголем она просто не в силах была заниматься делами.