Два месяца между жизнью и смертью: составлена полная хроника болезни МакSим

У МакSим были сильно повреждены легкие, ей до сих пор трудно дышать Фото: Евгения ГУСЕВА

Долгое время болезнь певицы МакSим была покрыта тайной: ни врачи, ни семья, ни помощники артистки не раскрывали подробностей ее состояния. Но теперь, когда самое страшное позади, настал момент рассказать о совершенном докторами чуде. Сайт kp.ru восстановил картину событий, опираясь на интервью певицы Ксении Собчак, заявления ее представителей и комментарии лечащих врачей, которые наконец вышли из тени.

9 июня: за день до важных событий

Накануне открытия своей школы искусств МакSим, по ее словам, чувствует симптомы простуды. Тест на ковид дает отрицательный результат. Через 2 дня состояние ухудшается, но ПЦР снова чистый.

12 июня: роковая ошибка

Звезда с температурой 39 выступает на дне города в своей родной Казани - живой концерт на площади длится около часа. Артистка еле стоит на ногах, ее голос звучит все тише. Как потом она расскажет Собчак, это выступление начисто стерлось из ее памяти, так как она была словно в бреду. За время на сцене, по словам врача-пульмонолога Сергея Пурясева, болезнь плавила легкие певицы также, как пламя плавит целлофановый пакет. За счет сильнейшей вентиляции МакSим просто сожгла остатки здоровой ткани - именно это и стало ее роковой ошибкой.

13 июня: госпитализация

На следующий день состояние резко ухудшается - МакSим с температурой под 40 увозят в частную клинику "Медси", где когда-то лечились Анастасия Заворотнюк, Надежда Бабкина и другие звезды. В тот момент ее легкие поражены уже на 40%, врачи ставят диагноз: полисегментарная двусторонняя пневмония. Артистка вынуждена отменить ближайший концерт. В Инстаграме Марины появляется подробный пост о госпитализации, но как она позже признается Собчак, в тот момент его уже пишут помощники. Тесты на ковид по-прежнему отрицательные: из объяснений врачей Максимова потом узнает, что так бывает при бессимптомном начале вируса, который впоследствии спускается из гортани в легкие.

Певица разместила фотографию, сделанную в клинике, где она продолжает лечение. Фото: Instagram.com

19 июня: кома

Первые слухи о реанимации - представители МакSим подтверждают, что ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Однако, пациентке становится все хуже - у нее в сосудах образовались тромбы и кислород в легкие не доходит. Из Казани экстренно прилетает мама Максимовой, которая, как официальный представитель, за дочь принимает решение ехать в другую больницу, где есть суперсовременный аппарат ЭКМО. Врачи из "Медси" предупреждают: пациентке остались считанные минуты, она может умереть в дороге.

Позже МакSим расскажет Собчак страшное: несколько раз в искусственной коме она приходила в себя, но не могла даже пошевелиться и подать сигнал врачам. Певица уверена, что ей не хватало дозы седативных препаратов. В такие моменты она чувствует адскую боль, ей не хватает воздуха, она не может дышать и думает только об одном: "Легче уже умереть".

27 июня: переезд в другую больницу

В этот день источники "КП" сообщают: ИВЛ не справляется, певицу перевели на ЭКМО. Значит, Максимова уже в московской клинической больнице №52. В интервью Елене Малышевой анестезиолог-реаниматолог Денис Павлов впервые расскажет: в тот момент бессознательной МакSим было уже так плохо, что в больницу ее доставили в так называемой "прон-позиции", когда больного под ИВЛ укладывают на живот, чтобы улучшить вентиляцию легких. По словам Павлова, перед собой в тот момент он видит "симпатичное тело серого цвета с тяжелой дыхательной недостаточностью".

Когда подключают ЭКМО, по телу пациентки через пах вставляют трубку толщиной с указательный палец, которая проходит через сердце и выходит на шее. Таким образом кровь артистки потоком 5 литров в минуту насыщается кислородом, а вместо сердца его качает машина. Максимова вся опутана проводами: у нее на теле 9 отверстий. Духовник артистки отец Лука призывает молиться о ее исцелении.

29-30 июня: первые страшные осложнения

Первые двое суток на ЭКМО пациентка в стабильном состоянии. Затем начинаются все возможные осложнения: кровотечение, септический шок. Врачи каждый день меняют стратегию лечения.

Певица самостоятельно приняла решение долечиваться дома. Фото: Instagram.com

2-4 июля: еще один удар

На седьмой день, по словам доктора Павлова, случается "любимое осложнение врачей": гнойно-септическое. Внутренняя инфекция побеждает остатки иммунитета, у Максимовой развивается внутрибольничная пневмония. Отец Лука прямо в реанимации "красной зоны" проводит обряд соборования для МакSим, после чего выступает с сенсационным откровением: Марина в сознании. Позже врачи разоблачат этот миф: случайно прийти себя в управляемой препаратами коме невозможно, но глаза пациента могут непроизвольно открываться.

21-25 июля: между жизнью и смертью

25 дней Марина находится в пограничном состоянии. Все попытки пробудить ее от медикаментозной комы заканчиваются фиаско: организм отказывается работать самостоятельно.

Конец июля: катастрофа

Врачи делают МРТ Максимовой и обнаруживают то, чего не ожидали увидеть: в легких пациентки образовались дыры. МакSим ставят дренаж в межреберье - из ее тела выходит еще одна трубка. Состояние больной резко ухудшается. Как выразится потом доктор Павлов: "Теряем девку". Легкие певицы в тот момент поражены, с ее слов Собчак, на 95 процентов. Видимо, именно в этот период у Марины дважды останавливается сердце - за него работает аппарат ЭКМО. МакSим видит жизнь после смерти. Врачи продолжают бороться.

МакSим заново учится ходить. Фото: принтскрин видео.

3 августа: чудо!

Новость, в которую уже мало кто верил, наконец звучит официально: МакSим пришла в себя после полутора месяцев медикаментозной комы, это подтверждают помощники звезды. По словам анестезиолога-реаниматолога Дениса Павлова, Марина после отключения от препаратов приходит в себя очень быстро - всего за полчаса. Она ничего не помнит и на вопрос врача шепчет, что находится в Дубае. Через несколько минут она просит санитарок принести роял-чузбургер, кисло-сладкий соус и колу безо льда. Знаменитая пациентка звонит дочкам и близким по видеосвязи. Теперь она лежит под кислородной маской.

9 августа: восстановление

Максимову переводят из реанимации в обычную одноместную палату, где ее навещают волонтеры. Певица заново учится стоять и ходить, ее вес всего около 35 килограммов. В Инстаграме звезды наконец появляется первое сообщение после комы: "Всем привет, я снова с вами!". Это самый популярный пост в соцсетях артистки: у него более 850 тысяч лайков и 48 тысяч комментариев (до этого: около 30-40 тысяч лайков и 200-500 комментариев).

Певица МакSим (на фото) отвела в школу младшую дочку. Фото: Instagram.com

13 августа: домой!

МакSим по ее настойчивым просьбам выписывают домой к дочкам: из больницы ее вывозят на инвалидной коляске. Домой к певице отправляется также медработник, который дежурит у нее 24/7. С этого дня артистка всю себя посвящает реабилитации: делает гимнастику и специальные процедуры, но процесс восстановления не быстрый. Максимовой запрещены пение, авиаперелеты, физические нагрузки.

13 сентября: набор веса

Исхудавшая МакSим набирает вес: сейчас она весит уже 43-44 кг. Ксению Собчак в своей роскошной квартире на 500 "квадратов" она встречает в платье, в которое давно мечтала влезть, и выглядит абсолютно спокойной и довольной жизнью. Планы на дальнейшую карьеру Максимова не раскрывает, также как и своего таинственного богатого жениха. Сейчас певица хочет посвятить себя семье и собственной школе искусств.

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