Мишустин: Считаю необходимым признать ЛНР и ДНР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: REUTERS

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости признать независимость самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

- Я сейчас выслушал то, что сказал Николай Платонович (Патрушев), считаю необходимым, конечно, довести нашу позицию, если хотите катализировать ее, и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР, - сказал Михаил Мишустин на Совбезе.

Также представитель российского правительства добавил, что власти РФ уже давно ведут подготовку к возможной реакции на признание независимости ЛНР и ДНР. По его словам, эти риски хорошо проработаны.

До этого секретарь Совета безопасности Николай Патрушев выступал с призывом поддержать обращение Государственной думы о признании независимости ДНР и ЛНР. Он считает, что если это произойдет, то тем самым российская сторона "защитит тех людей, которые там живут".

Ранее сайт kp.ru писал, что 21 февраля президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности, где заслушал мнения главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы ФСБ и других чиновников по вопросу о необходимости призвания независимости ЛНР и ДНР. При этом на Совбезе отмечалось, что речь о возможности включения указанных территорий в состав российской Федерации не идет.

Российский лидер отметил, что после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения не смирилась с такими событиями. В частности, это те люди, которые проживали в Крыму, а также Донецкой и Луганской народных областях.