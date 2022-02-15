Госдума решила направить Путину обращение о признании ДНР и ЛНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной думы решили направить президенту России обращении о необходимости признания независимости республик Донбасса. Письмо главе государства будет направлено незамедлительно, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«На пленарном заседании депутатами принято решение направить президенту обращение рассмотреть вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств», – написал председатель Госдумы в своем Telegram-канале.

Как отметил Володин, Украина не соблюдает Минские договоренности, что создает необходимость оказания помощи гражданам России, проживающим в Донбассе. По мнению спикера Госдумы, признание ЛДНР «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз» и запустит процесс международного признания республик Донбасса.

Ранее сообщалось, что профильный комитет Госдумы в понедельник, 14 февраля, направил на дальнейшее рассмотрение в Совет Думы сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту РФ о признании Донецкой и Луганской народных республик. Позже Володин пояснил, что два постановления будут обсуждаться на альтернативной основе и один из двух вариантов обращения будет принят на основе рейтингового голосования.

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