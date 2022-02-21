Совет Безопасности РФ смотрели даже ВСУ

Донбасс обратился к России о признании его независимости. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

К сожалению, украинская армия так и не поняла, что грохот их пушек был самым реальным подтверждением сказанного на Совбезе: больше такое продолжаться не может, это геноцид.

Трансляцию я смотрел с двумя Юлями – Чичериной, гражданкой ДНР и ЛНР (что встречается крайне редко, практически никогда) и ее подругой, жительницей Авдеевки. Пригорода Донецка, который уже восемь лет находится за линией фронта. Ей слово:

- Я житель Донецка с 14 года, я уехала из Авдеевки в сентябре 14 года. Там остались все мои родственники и об этом опасно говорить, поэтому я не буду называть имена и фамилии. Там остался мой старенький отец, мама, сестра. И все эти годы я думала – когда их увижу?

- Почему?

- Я не въездная на Украину, они не могут приехать ко мне. Для меня самая большая боль, это разорванный по живому Донбасс. Те, кто там остался, просто бояться со мной общаться. Много лет они надеялись и верили… Вот сейчас, это совещание историческое, в Авдеевке смотрели все. Мне сейчас из-за линии фронта звонила сестра, она рыдала! Она говорила: «Юля, я не могу поверить, что о вас так говорят, что вас называют не мятежными республиками! Если вас признают, мы тоже будем с вами?». Я очень надеюсь, это моя самая большая мечта.

Юля Чичерина, смотрела Совбез. очень эмоциально. Пришли еще друзья и знакомые. Иногда с мест выкрикивали, как на футболе: «Жги!». В конце, Юля заметила, что как гражданка двух республик имеет право говорить от всего Донбасса. И вообще, Донбасс это восемь лет ее жизни, и она, сейчас, в эти минуты, абсолютно счастлива.

Юля Чичерина Фото: Дмитрий СТЕШИН

На улице, дело с комментариями стало буксовать. Город вообще за последние дни стал на порядок пустоват. Например, еще в прошлую пятницу, было достаточно сложно запарковаться у Крытого рынка, а сегодня – куча свободных мест, пустые, закрытые ряды. Магазинчики-ларьки уже в три часа дня начали потихоньку закрываться, понимая, что покупателей уже не будет. Лишь в одном месте царило оживление – там обналичивали деньги с российских карт и была даже маленькая очередь. На время проведения Сов. Беза, улицы опустели даже в центре, а редкие прохожие шарахались от меня. И уходили, быстро и молча или категорически отказывались что-то обсуждать со словами «Не верю!».

Поразмыслив, я понял, что это не жители Донбасса такие, это просто на 8 год войны, народ разуверился во всем. Россия, конечно, помогала Донбассу, но, что греха таить, делалось это в режиме реанимации, - лишь бы сердечко билось.

Я переместился на освещенную площадь Ленина. «Кусочек смотрел» - признался пенсионер Владимир:

- Ничего не поразило, потому что это ожидалось. Но хотелось, чтобы в границах областей, мы все-таки голосовали за это в 14 году. Может, теперь прекратится все это…наконец.

И тут Владимир, видно полностью осознав происходящее, приходит в отличное расположение духа:

- А я еще 10 лет назад говорил – будет Донецк столицей!

Тут же мне встретилась Бабушка Раиса с внуками, и выразилась она коротко:

- Мы ожидали этого! Мы. За! Мы За!

Я вернулся домой, быстро открыл в компьютере чат жителей Донецка и застонал, как от зубной боли. Там шла перекличка – где какие районы слышат артиллерию: «Петровка громко!», «Пролетарский слышно!», «Гвардейка слышит отдаленно», «Путиловка – громко! Будьте осторожны!».

Евгений Малахий написал: «Укры психанули после заседания». Администратор сделал замечание: «Не мусорьте в чате, от наших сообщений может зависеть жизнь».

Пока, жизнь эта на Донбассе шла привычным чередом, хотя в воздухе уже пахло весной и, как говорят шахтеры – сбычей мечт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая реакция Запада на возможное признание Донбасса: Шольц звонит в Кремль, Израиль не хочет вмешиваться, Байден пока молчит

Мировые лидеры в нетерпении ждут решения российского президента (подробнее)

Политолог: «В интересах России оставить ДНР и ЛНР в составе Украины»

Кремль продемонстрировал Западу, на какие наши может пойти (подробнее)