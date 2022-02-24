Девятилетняя Алиса Теплякова консультирует только богатых: "Найдите специалиста подешевле"

Евгений Тепляков уверяет, что график консультаций у его дочери расписан на три месяца вперед. Фото: Редакция/YouTube

Шум вокруг 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой не утихает до сих пор: родители девочки постоянно подкидывают дровишек в пламя. Вот и в этот раз отец семейства Евгений Тепляков написал в своем блоге: «Если вы хотите психологическую консультацию Алисы, то это дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у нее мало, поэтому цены кусаются».

Сначала казалось, что это шутка. С Тепляковыми ведь не соскучишься, идей привлечь к себе внимание у них море. И цену заломили до смешного аховую. (Для сравнения: начинающие психологи в Москве берут 1 тысячу рублей за прием, профессионалы со стажем - от 6 тысяч, раскрученная телезвезда Михаил Лабковский - 100 тысяч.) Да и объявление о дорогой услуге прозвучало не с бухты-барахты, а в ответ на комментарий читательницы их блога, тоже похожий на легкий троллинг. Мол, сын выиграл Всероссийские школьные олимпиады по русскому и информатике, а с математикой пока не ладится, не могла бы Алиса его подтянуть. В ответ папа начал активно раскручивать идею с консультациями, раздувая ажиотаж: «на ближайшие недели, если не месяцы, мест нет. В дальнейшем на консультации к Алисе мы будем записывать только по рекомендациям клиентов... Нам советуют повысить цены до рыночных, кто-то предлагает поставить планку в тысячу евро. Но нами не движет жадность, ведь всех денег не заработаешь».

Ну ок, давайте поиграем в эту игру: запишемся на консультацию. Придумывать повод не понадобилось: у моей шестилетней дочки как раз кризис с садиком, пытаемся разобраться, что с этим делать, ведь на носу - первый класс. Веселый, общительный ребенок, а в группе почему-то друзей нет, с воспитателем нелады… Чем не вопрос для начинающего психолога? Пишу просьбу: «Знаю, что в таких случаях советуют обычные психологи, начиталась сайтов. Но Алиса - необычный специалист, и она, сама ребенок, наверняка лучше любого взрослого поймет свою ровесницу». Само собой, поторговалась: «Готова заплатить, но какие-то более вменяемые деньги».

Ответ: «На текущий момент, к сожалению, запись «забита до отказа», мест нет совсем. Пришлите, пожалуйста, больше информации о себе и своем ребенке, хотя бы ссылки на реальные страницы в соцсетях. Может быть, в течение двух-трех месяцев мы найдем для вас окошко. Но «не хочет ходить в садик» - не тот вопрос, который стоит решать за 50 тысяч рублей, мой вам совет - найти специалиста подешевле. Проблема у вас довольно-таки банальная, Алису для нее дергать вовсе не обязательно».

Прислать ссылки на соцсети - это проверка на хейтерство. Тепляковы всех читателей своего блога тестируют: если аккаунт в ЖЖ создан недавно и в нем нет записей, ты в их понимании - хейтер (преследователь. - Ред.) и отправляешься в бан. Итог - комментариев и лайков в блоге семьи стало в разы меньше, баталий тоже.

Договориться насчет консультации у меня не получилось: «цена озвучена», «мест все равно нет», «это не профиль Алисы» - мой визави дал четкий и понятный от ворот поворот. Зато бонусом - еще один бесплатный совет: «не обрекайте ребенка на одиночество, заведите ему братиков и сестричек побольше».

Оказалось, что профиль Алисы - это не психологические проблемы, а вопросы одаренности. Какие конкретно вопросы поможет решить юный специалист, ее продюсер не уточнил, посчитав продолжение нашей переписки бессмысленным. Возможно, услугу еще только продумывают, ведь учебник Дмитрия Ушакова «Психология интеллекта и одаренности» папа выдал Алисе, судя по постам в блоге, 7 февраля. «Пора ей учиться работать с одаренными детьми», - написал тогда Евгений. А первый анонс консультаций появился уже через два дня - 9-го. Наша переписка - 16-го. Всего неделя рекламной кампании, и уже нет мест на три месяца вперед и цена всех устраивает? Ну-ну.

ВОПРОС ЮРИСТУ

Разрешает ли закон трудиться в этом возрасте?

Отвечает председатель коллегии адвокатов «Право вето» Михаил Тохмахов:

- Порядок привлечения детей к труду регламентирован Трудовым кодексом РФ и разрешает заключение трудового договора с одним из родителей при участии ребенка в возрасте до 14 лет в деятельности организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и только при создании или экспонировании творческих произведений. Закон не предусматривает возможность привлечения ребенка к консультированию третьих лиц или оказанию им услуг психологического или иного характера. Это совершенно уникальная ситуация, разбираться с которой должны органы опеки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция: 9-летнюю студентку Алису Теплякову не обижали на экзамене в МГУ

По заявлению папы девочки о «незаконном удержании» ребенка в аудитории была проведена проверка (подробности)