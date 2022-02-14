«Почти как у Лабковского!»: психологи удивились стоимости консультации у 9-летней первокурсницы МГУ Алисы Тепляковой

Папа девочки уверяет, что дочь может советовать по вопросам одаренности на высоком экспертном уровне

Не утихает шум вокруг 9-летней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой. Поступившая в этом году на платной основе девочка, напомним, сессию сдала неудачно, на два последних экзамена ее даже не привозили. Пересдачи, где она сможет исправить оценки, чтобы продолжить обучение, начнутся на факультете через неделю. А пока семья продолжает подбрасывать дровишки в шумиху вокруг Алисы.

На днях вот в семейный ЖЖ, который ведут, по видимому, Евгений и Наталья Тепляковы вместе, обратилась поклонница их метода воспитания детей. И попросила 9-летнюю девочку, первокурсницу психфака, проконсультировать ее дочь, подававшую большие надежды, но потом забуксовавшую в нелегкой учебе.

«Если вы хотите психологическую консультацию Алисы, то это дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у неё мало, поэтому цены кусаются», - написал на днях Евгений в семейном блоге. То ли в шутку, а то ли всерьез.

Обычно в ЖЖ Тепляковых жизнь бурлит: они выкладывают посты каждый день и потом ссорятся с комментаторами. Даже за невинные вопросы вроде «Что Алиса сейчас читает?» могут записать в «хейтеры», заклеймить и заблокировать. Возможно, закинув «бомбочку» про консультации, папа хотел поупражняться в остроумии, но комментаторы не клюнули. Выждав пару дней, Евгений «запилил» новый пост на ту же тему: «Дорогие друзья! В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет». Снова тишина. Тогда папа уточнил, что это сообщение только для друзей, а не для врагов. Потом добавил, что это не юмор, что «чудес никто не обещает, но реальное качество консультаций у Алисы не ниже, чем у большинства «психологов» и «экспертов в сфере одаренности», а, скорее, выше». Все равно не выстрелило.

- Ха-ха-ха! Пятьдесят тысяч? Ну, насмешили! – удивилась знакомая молодая психолог-педагог. – В хорошем психологическом центре в столице консультация у известного профессионала с огромным стажем стоит порядка 12 тысяч. У такого медийного и раскрученного специалиста, как Лабковский, которого вся страна знает, говорят, прием стоит сто тысяч. Ну так он уже он звезда! А эта девочка, получается, где-то между ними?

- Какой консультант после первого семестра, да еще и девятилетний? – возмутился другой наш собеседник, тоже психолог. – Для нашей работы важны не только образование и квалификация, но и жизненный опыт, ведь мы помогаем клиентам разбираться с проблемами в личных отношениях, семье, работе.

Алисе до диплома далеко: она даже свою первую сессию еще не закрыла – нужно пересдать три экзамена, включая профильный «Введение в психологию», по которому в декабре ей поставили двойку. Тем временем папа девочки в блоге уверяет, что дочь сессию сдала успешно, с оценками не ниже четверки, и вообще с учебой у нее все прекрасно. На факультете все отрицают. Похоже, Алиса живет в какой-то зазеркальной реальности, которая доступна лишь членам ее семьи.

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