Договоры России с ДНР и ЛНР: Главное из проектов о сотрудничестве

Тексты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР внесены в Госдуму Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил историческое решение: Россия признает независимость республик Донбасса - ДНР и ЛНР.

Президент подписал два указа: о признании ДНР и ЛНР.

В них президент поручает:

- Признать ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств,

- МИД РФ - установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР,

- МИД РФ - провести переговоры о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи,

- Минобороны - до подписания этого договора обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами.

Тексты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи тем же вечером спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты для ратификации.

Их полные тексты опубликованы на сайте Госдумы РФ:

- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой

- Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой.

Главные тезисы проектов Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи России с ДНР и ЛНР:

- Стороны будут тесно взаимодействовать друг с другом "в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности"

- Совместно принимать "все доступные меры для устранения угрозы миру, нарушения мира, а также для противодействия актам агрессии против них со стороны любого государства или группы государств и оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную."

- Предоставлять друг другу "право строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории"

- Стороны не будут участвовать в каких-либо блоках или союзах, направленных против любой из них.

- Стороны "подтверждают и уважают территориальную целостность и нерушимость существующих границ" РФ, ДНР и ЛНР.

- Охрана госграниц ЛНР и ДНР будет осуществляться совместными усилиями

- Признаются документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления сторон

- Каждый гражданин ЛНР и ДНР имеет право на защиту на территории третьего государства, где не имеется представительства республик со стороны диппредставительств РФ на тех же условиях, что и российские граждане

- Стороны обязуются обеспечивать общий режим для въезда их граждан в третьи государства и выезда из них, обеспечивать защиту прав и свобод национальных меньшинств,

- РФ будет принимать меры для поддержания финансовой и банковской систем ЛНР и ДНР, исходя из того, что платежным средством на их территориях является российский рубль

- Договор заключается сроком на 10 лет.

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