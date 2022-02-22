Михаил Дегтярёв: Жириновский перед Новым годом назвал точную дату признания ДНР И ЛНР

Губернатор Михаил Дягтерев. Фото: правительство Хабаровского края

-... Алло, Михаил Владимирович! Вас с праздником - с признанием Россией республик борющегося Донбасса.

- Спасибо, Александр. И - вас. Наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин принял историческое решение. И... просто душа поёт.

Я вот сегодня привел цитату у себя в соцсетях: «Мы - русские, какой восторг!» Так сказал генералиссимус Суворов.

- Так.

- И это так подходит к сегодняшнему дню.

- Согласен.

- Ну, и надо продолжить. Я полностью поддерживаю нашего президента...

- Спасибо за такие слова. И ещё в соцсетях обсуждают вашу цитату - о том, что Хабаровск и Дегтярёв готовы принять до 20 тысяч беженцев с Донбасса.

- Прямая моя цитата звучит так: «Мы готовы принять беженцев - у нас 20 тысяч вакансий». А сколько беженцев будет, сколько приедет - столько мы и примем. Мы - русские люди, мы своих в беде не бросаем.

- Отлично!

- Я напомню - Хабаровский край в 2014-м - 2015-м годах принял 1300 человек из ДНР и ЛНР. Все они остались у нас и работают на предприятиях нашего края.

- И еще я не могу не вспомнить презентацию вашей третьей книги, где мой Герой - Владимир Вольфович Жириновский - без всякой иронии пророком называется...

- Взгляды и суждения Жириновского по Донбассу полностью оправдались - день в день минута в минуту.

Вот он сказал перед Новым годом в Госдуме, что 22 февраля в 4 утра по-другому будет жить мир.

Я хочу вам сказать - вот по московскому времени президент выступил вчера, а у нас в Хабаровске было 4 утра. Понимаете? Вот признание - Указ был подписан, практически, минута в минуту с предсказанием Жириновского.

- И я не могу не спросить - вам удалось с Владимиром Вольфовичем вот в эти дни поговорить?

- Мы общаемся регулярно с момента его болезни. Он идёт на поправку. Дает указания. И радуется вместе со всем народом по поводу признания республик Донбасса.

Жириновский скоро уже будет уверенно в эфире. Я думаю, это вопрос ближайшей недели. Ну, может быть, максимум там - 10 дней.

Он строго выполняет указания врачей.

Нам Владимир Вольфович нужен выздоровевшим. И - в бой политический!

- Вы можете передать ему привет - от «Комсомолки» и от меня, что мы ждём его у нас в гостях.

- Обязательно передам Владимиру Вольфовичу - нашему пророку в своём Отечестве.

- Спасибо огромное. Обнимаю!

- Давайте...

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