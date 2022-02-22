Мы останемся в живых: о чем говорят в признанных ДНР и ЛНР

В Донецке празднуют признание республик Россией Фото: REUTERS

Мучительных восемь лет для обозначения жителей ДНР и ЛНР использовали приставки «самопровозглашенные». А теперь моих земляков и всех нас, кто родился на землях Донбасса, поздравляют со всех уголков мира. Владимир Путин принял решение признать Донецкую народную республику и Луганскую народную республику. В столице ДНР выпустили несколько салютов. Все обмениваются сообщениям. И витают вопросы: «А что дальше? Как отобразится решение Владимира Путина на ДНР и ЛНР?»

Это сложные вопросы. Пока никто не знает, что будет. Но жители республик верят, что наконец-то придет мир.

- Мы останемся в живых – этого достаточно сейчас. Последние дни идут сильные бои. Украина хочет стереть нас с нашей земли. Мы им не нужны. Мы для них враги. Им давно нужна только донбасская земля, без жителей, без их культуры и традиций. Только мы так уже устали. Устали жить в страхе, - рассказывает Людмила, жительница Луганска.

Обычные граждане надеются, что в скором времени на границах с Украиной будет тихо и безопасно проживать. Все эти годы в мечтах жителей ДНР и ЛНР простые вещи: иметь возможность ездить к родственникам, отправлять им посылки.

Знаю не понаслышке, что отправить посылку из России в Донецк - это целая история.

- А можно отправить коробку конфет родным?

- Нет, это непризнанная территория. Отправляйте как-то в Ростов-на-Дону, а там дальше есть механизм, нужно добавить донецкий адрес. Представители ДНР приедут в Ростов, заберут все посылки, а родственники поедут, доплатят за посылку и заберут, если нигде ничего не потеряется в этой длинной цепочке.

- Да, какой уж это будет уже подарок.

Донецкого аэропорта мы лишились в первые дни войны. Помню, как стали бомбить 26 мая 2014 года. В тот день ровно в 12.00 я сидела в офисе донецкой редакции «Комсомольская правда» и не могла поверить тем видео, которые присылал мне друг Кирилл. А он жил в одноэтажном доме возле аэропорта. Вертолеты сбрасывали бомбы. Сколько жизней потеряно в этом сражении. Бомбили тогда, как мы говорили «свои». Мы до последнего не хотели верить, что украинцы будут бомбить донецких. Но никто не сказал: «Там люди. Что же мы делаем?»

Аэропорта нет. Пассажирское сообщение с Донецком отменили. Потом мы только видели военные самолеты, гул которых означал «беги в подвал». Потом был сбит голландский боинг. Авиации больше и не было над небом Донецка. Возрождение авиасобщения - это большая мечта для дончан. Но пока явно не время.

А вот железную дорогу хотели возобновить несколько лет назад – ДНР вела переговоры с Россией, но из-за возможных санкций «заморозили» эту идею. Добираться к родственникам в Россию (все эти восемь лет) испытание не для слабых - 20-24 часа в кресле автобуса. Или в личном авто. Приходится несколько часов стоять на границах.

- Электрички ходят до границы с Россией. Дальше можно, конечно, доезжать до Ростова-на-Дону. Там пересадка на самолет или в поезд. Но как ни крути получается в пути почти сутки, а то и больше - смотря куда ехать - в Тулу, в Питер, Москву, Владимир. Признание ДНР и ЛНР может помочь возобновить железнодорожный транспорт, - считает Екатерина Демина, жительница Харцызска.

- Еще летом в 2014 году люди могли выезжать в Россию на поездах, а теперь нет такой возможности, - вспоминает Никита, житель Донецка.

Границы между Россией и республиками убирать не будут, но есть надежда, что на пунктах пропуска будет проще и быстрее проезжать.

- Признание ДНР и ЛНР - фактически это будет, наверное, как с Крымом. У нас пока будет внутренняя банковская система, наверное, появятся проблемы с выездом за границу, но о ней сейчас мы и не думаем - главное, что закончатся обстрелы и перестанут гибнуть люди. Будем жить, как Абхазия и Южная Осетия. У них мир - это лучшее, что можно желать, - говорит Николай из поселка Коммунар.

- Мы хотим спокойно жить. Мы не хотим прятаться в подвалах, в панике эвакуироваться, бросать своих мужей. Хотим, чтобы дети ходили в школы, чтобы можно было спокойно встречаться с родственниками, пить с ними чай и не обсуждать последние военные сводки. И признание ДНР и ЛНР, поддержка России дает нам надежду, что небо над Донбассом будет мирным, - говорит Анастасия, жительница Донецка.

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