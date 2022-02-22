«В поезде мы не могли слушать Путина. Когда узнали новости - порадовались, поплакали»: В Подмосковье принимают первых беженцев из Донбасса

Поезд с беженцами с Донбасса прибыл в Подмосковье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока поезд медленно катился вдоль перрона, постепенно останавливаясь, можно было разглядеть пассажиров - много женщин и в несколько раз больше детей. Десятки пар глаз выглядывают через окошки... Некоторые машут ручками.

Этот поезд привез из Таганрога в подмосковную Апрелевку около тысячи беженцев с Донбасса. Женщин, детей и пожилых власти ДНР и ЛНР начали отправлять в Россию, когда украинские военные возобновили обстрелы жилых кварталов. Правда, пока люди ехали, столько всего произошло...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ЭТУ НОЧЬ МЫ ПОЧТИ НЕ СПАЛИ»

Первой из вагона номер один вышла женщина в ярко-красной куртке и с таксой на поводке.

- Эту ночь мы почти не спали, - говорит женщина. Улыбается, но видно, что с трудом держится, чтоб не расплакаться.

- Почему?

- Разволновалась из-за того, что дома, на Донбассе, произошло. Нас Россия признала...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Другая женщина, приехавшая из Луганска с двумя детьми, рассказывает:

- Мы в поезде не могли слушать обращение Путина. У нас пока никакой связи нет. А когда нам рассказали... Порадовались, конечно, поплакали. Весь вагон друг друга поздравлял. Надеюсь, теперь будет мир. Я бы прямо сейчас назад домой развернулась и поехала, честно слово.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Люди рассказывают: на малой родине остались родители, другие родственники (многие отказывались эвакуироваться, не желая бросать дома и хозяйства - к обстрелам, мол, давно привыкли). Ну и, конечно, у всех в Донбассе остались мужья и старшие сыновья. В республиках несколько суток назад произошла мобилизация.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивительно, но в соседних вагонах оказалось немало людей, которые ночные новости пока еще не слышали. О том, что Владимир Путин подписал документы о признании независимости ДНР и ЛНР узнавали от корреспондента «Комсомольской Правды».

- Что? - у моей собеседницы, женщины лет пятидесяти округлились глаза. Не верит. Даже не знает, что сказать, переспрашивает у сестры: - Теперь мир будет?

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Анна Задрановская из Ясиноватой (пригород Донецка) рассказывает, что уезжали - семь человек включая четверых детей - под обстрелами.

- Муж остался защищать нашу родину.

- Как добрались?

- Очень хорошо. Спасибо России, что нас приняли. В дороге всем нас обеспечили, все на высшем уровне. Спасибо!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ночные новости уже слышали? Донбасс попросил Россию о защите, в регион вошли российские войска.

- Слышали. Радость! Надеюсь, теперь мирная жизнь восстановится, скоро сможем вернуться домой и не будем скитаться беженцами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДМОСКОВЬЕ ПРИМЕТ 1500 ЧЕЛОВЕК

На перроне беженцев встречали волонтеры. Людей организованно вещи к автобусам, помогая нести вещи. Я подхватил сумку женщины, которая несла на руках ребенка двух-трех лет. Ирина Николенко из Донецка. Рассказывает, что уехала с сестрой и двумя детьми. В Подмосковье будет жить у родственников. Когда вернется в Донбасс, пока не знает - дома взяла на работе отпуск на месяц.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беженцев рассаживали по автобусам и отправляли в оборудованные для проживания людей места - санатории и детские лагеря в Клину, Пушкино, Подольске, Зарайске и Волоколамске. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв объявил, что область готова принять полторы тысячи человек, а если понадобится - и больше.

Около половины людей из первой партии примет Клин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У нас созданы все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно, - рассказала сайту kp.ru глава городского округа Клин Алена Сокольская. - Обеспечим питанием, поможем медициной. Дети школьного возраста смогут ходить в школу рядом с местом проживания. С дошкольниками вопрос тоже будем по возможности решать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для взрослых, кто хотел бы устроиться на работу, уже есть места.

- Например, можно работать сборщиками интернет-заказов - для этого не нужно иметь каких-то дополнительных навыков. Зарплаты - от 30 до 55 тысяч рублей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, людям будут помогать с оформлением документов.

- Ситуации разные бывают. Собирались в спешке - кто-то потерял документы, кто-то не взял. Будем помогать восстанавливать.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А если кто-то захочет получить гражданство России?

- Тоже будем помогать.

- Сколько будут работать эти пансионаты для беженцев?

- Столько, сколько нужно. Это же наши люди. Мы всем рады.

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