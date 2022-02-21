Зачем Донбасс эвакуирует своих детей, женщин и стариков

Из Донецка в Россию отправился поезд с беженцами. Фото: Дмитрий СТЕШИН

По цифрам на вечер воскресенья, уже 53 тысячи беженцев из ЛДНР въехали на территорию России. При этом, ни один из них не обратился в украинские консульские службы. Эти данные будут сильнее любого референдума или соц.опроса.

Всего, из Республик планируется вывезти 700 тысяч женщин, детей и стариков. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Всего, из Республик планируется вывезти 700 тысяч женщин, детей и стариков. Логичный вопрос – зачем? На днях была очень широко обнародована как бы «официальная» карта наступления ВСУ на Донбасс, добытая разведчиками Республик. Или сознательно «слитая» нашей разведке – тут до начала событий не угадать. В карте нет ничего нового. Такую карту можно было бы нарисовать и в 15 году, поэтому она вызывает сомнения. Но, буквально несколько часов назад, появилась новая информация, неофициальная, но озвученная совершенно официальным лицом. Такие вот военные парадоксы. По мнению Даниила Безсонова, ветерана обороны Славянска и зам. министра информации ДНР, украинский блицкриг будет выглядеть так:

- Считаю, что противник хитёр и умён, и ему необходимо ворваться и закрепиться в наших прифронтовых городах: Донецк, Горловка, Докучаевск, Новоазовск. Также и в других городах, находящиеся в прифронтовой зоне ЛНР.

Взяв под полный или частичный контроль эти города, одновременно с полным или оперативным их окружением, противник гарантирует себе военный и информационный успех.

На эвакуацию приехали люди почти из всех районов города. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Даниил не говорит прямо, но все понимают: сложно угадать, на каком участке фронта случится прорыв. И то, что прорвут и займут, придется отбивать обратно. И лучше всего будет, если и в полосе прорыва не будет беззащитных людей. Или их будет, как можно меньше…

Наверное, это самое внятное объяснение – зачем была организована такая затратная гуманитарная операция: это очень сложно и дорого переместить за сотни километров около миллиона человек. Без веских оснований, никто такие операции не будет проводить. Есть ощущение, на уровне предчувствий, что наши немного не успевают. Поэтому, в выходные, для эвакуации задействовали поезда.

Этот поезд, уходил с безопасной станции Донецк-2 Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Только наших детишек отправляем»

Этот поезд, уходил с безопасной станции Донецк-2. Главный городской вокзал находится практически на линии фронта, в Киевском районе, рядом с аэропортом и не действует еще с лета 2014 года. А здесь, на этой окраине Донецка, относительно тихо. За рельсами начинаются поля. Хотя, знакомый фотограф, живущий у Донецка-2, рассказал, что ночами снимает из окна своей квартиры бои под Аэропортом, вот прямо в ночь с субботы на воскресенье и снимал. Так что, понятие «спокойный район» очень относительно в Донецке.

На эвакуацию приехали люди почти из всех районов города. Человек 200, наверное. Уезжающих с этим поездом мужчин не видел, только женщины и дети. Детей много. Вокзал охраняют военные и МЧС.

За полчаса до отхода подали поезд – купейные вагоны и СВ. На погранпереходе Успенка, а до него ехать всего полтора часа, придется пересесть уже в российский поезд. А этот состав погонят обратно. Кроме Донецка, поезда под беженцев отправляют из Макеевки и Иловайска, по три рейса в день.

Сложно угадать, на каком участке фронта случится прорыв. И лучше, чтобы в этом месте не было беззащитных людей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Проводницы успокаивают народ: «не волнуйтесь, поедем только, когда все погрузятся» и «дальше пройдите, в другие вагоны, зачем через один садиться?»

Бабушка, с внучкой, чуть в стороне терпеливо ждут, не лезут в толпу. Зовут бабушку Антонина Ивановна, она повар в детском саду, более мирной профессии придумать просто невозможно. Спрашиваю: «Надолго едете»?

- До лучших времен! Соседка ванговала: «неделю и вертаешься». Почему уезжаю? Внучка у меня, шесть лет.

Внучка при этом выворачивается из-под бабушкиной ладони и скачет на одной ноге вокруг чемодана.

Немолодой мужчина в «пиксельной куртке» протирает снаружи пыльное окошко вагона – чтобы его трем внукам было лучше видно. Сергею 60 лет, по его словам, «чуть повоевал в 14 году», но, если призовут его год – пойдет опять. Говорит мне:

- Мы же только детишек отправляем, взрослые-то остаются!

Сергею 60 лет, по его словам, «чуть повоевал в 14 году», но, если призовут его год – пойдет опять. Фото: Дмитрий СТЕШИН

И вот что меня поразило, я специально посмотрел (это видно на моей съемке), что эти дети-беженцы, почти все «военные», никакой мирной жизни они не видели. В прошлом году в первый класс пошли дети, родившиеся в 2014 году. И те, кто чуть постарше, им еще хуже: в осознанном возрасте все это видеть. За что им такое детство выпало? Надеюсь, что на этот вопрос еще будет дан развернутый ответ.

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