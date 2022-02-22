Зюганов сообщил, что Жириновский идет на поправку

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в в Нижней палата парламента важный день — голосование о ратификации договоров о дружбе с Донецкой и Луганской республиками. Оживление чувствуется с самого утра. В коридорах толпятся журналисты, депутаты раздают интервью у пресс-вола. И вдруг неожиданно в этой толпе показался и Геннадий Зюганов, который недавно слег с коронавирусом в Центральную клиническую больницу.

Оказывается, лидер коммунистов уже выписался и пришел в этот важный день чтобы провести заседание фракции перед голосованием. Как известно, КПРФ будет наживать кнопку «за». Потому что «решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно», - как заявляли и продолжают заявлять коммунисты.

Поинтересовались журналисты у Геннадия Андреевича и здоровьем его коллеги и вечного оппонента Жириновского. Как известно, Владимир Вольфович лежит в той же больнице, в ЦКБ, откуда выписался Зюганов.

- Все хорошо, он поправляется, - сообщил Геннадий Андреевич.

О здоровье своего лидера говорят и некоторые ЛДПРовцы. Например, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

- Здоровье слава Богу, Владимир Вольфович идет на поправку и даже уже дает указания по телефону фракции ЛДПР, - сообщил в ходе прямого эфира у себя в соцсети. - Я всегда был с ним был на связи. Сейчас он в больнице под наблюдением лучших врачей России.