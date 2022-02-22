Заболеваемость снижается: правительство смягчает ковидные ограничения в России

Мишустин согласился смягчить в России карантинные меры из-за особенностей «омикрона». Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В 97% случаев коронавирус сейчас протекает без симптомов или в форме ОРВИ. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом. По ее словам, в России наблюдается «четкая тенденция» к снижению заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю заболеваемость в стране снизилась на 8,9%. В Москве - на 45,5%, в Московской области - на 51%.

В связи с этим Попова предложила смягчить ряд противоэпидемических требований.

По словам Поповой, смягчения коснутся работы музеев, театров, общепита и школ.

- В школах на период смягчения заболеваемости можно пересмотреть положение, когда класс находится во время учебы только в одном кабинете, - предложила Попова.

Она отметила, что если предложения по смягчению карантинных мер будут поддержаны правительством, то Роспотребнадзор завершит работу над документом в течение 10-12 дней.

В то же время Попова отметила, что по-прежнему должен соблюдаться масочный режим. Также не будут сняты ограничения, касающиеся проведения массовых мероприятий.

- Возможность тех или иных послаблений в работе бизнеса, организаций для детей, для молодежи - можно и нужно рассматривать с учетом текущей эпидемиологической ситуации в регионе. Я это, конечно, поддерживаю! - отреагировал премьер Михаил Мишустин.

Премьер также отметил, что по мере улучшения ситуации с ковидом нужно возвращать оказание плановой медпомощи в полном объеме.

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