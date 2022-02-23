Что думают наши олигархи об императоре? И что думает он о них?

Председатель Европейского парламента Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Боррель опубликовал твит, в котором написал, что российские олигархи больше не смогут развлекаться в Сан-Тропе, скупаться в Милане и покупать бриллианты в Антверпене.

Кажется, он ворует передовицы Проханова в газете «Завтра».

Вчерашние и сегодняшние события - это не только география и помощь своим, родне.

Это, как и в случае с Крымом - мощнейшие антиэлитарные, антиолигархические жесты.

Депутатов Госдумы - под санкции уже загнали. Там сидит сотня-полторы людей, которые себе эти места выкупили за бешеные миллиарды: а их, раз, и в санкционный список - за это ли они платили?!

А те, которые бриллианты скупали - они что, хоть раз в жизни вообще думали про Донбасс? Грустили о беженцах? О смерти ополченцев?

А им - такое. Их выдворяют из сияющего мира, где они чувствовали себя своими.

…как бы гарант не оценивал товарища Ленина и товарища Сталина, но данный аспект его деятельности мы оцениваем в положительном ключе.

Буржуазия должна сидеть дома и нести бремя национальных свершений. Побольше бремени она должна нести.

Если к этому идёт - я (как и вчера) буду пропускать историческую часть посланий императора. «Уроки русского» я и сам проводить умею. А вот загонять табунами олигархов и политическую элиту под санкции - это он один может.

Как они его терпят только.

Можно только догадываться, что они думают о нем.

Можно только догадываться, что он думает о них.

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