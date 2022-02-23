Чудовищная вспышка на Солнце: 15 февраля 2022 года едва не случился конец света

Человечеству повезло, что Солнце «плюнуло» не в него.

Зонд Solar Orbiter совместного проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космическое агентство (ESA), находящийся на орбите вокруг Солнца с 15 июня 2020 года, сделал несколько последовательных снимков мощнейшего коронального выброса – протуберанца, как иной раз называют подобные катаклизмы. Сполох солнечного вещества вытянулся на миллионы километров. Специалисты заверили, что таких мощных и длинных протуберанцев они прежде не видели.

Извергнутое вещество улетело на несколько миллионов километров.

И человечеству сильно повезло. Но в другом смысле. Пронесло, что называется: выброс не был направлен в сторону Земли. Ведь затронув нашу планету, он мог бы спалить все электрические сети, устроив в прямом смысле слова конец света. Гелиофизики серьезно опасаются подобной катастрофы, более того, предрекают ее. Катаклизм, случившийся 15 февраля 2022 года, свидетельствует, по их мнению, о том, что опасения не напрасны. Солнце и в самом деле способно на «крайности». Равно, как и звезды, подобные ему. Подробнее об этом в нашем материале Вспышка-убийца на соседней звезде показала: Солнце может погубить нас в один момент.

Протуберанец, образовавшийся 15 февраля 2022 года, стал самым длинным за всю историю космических наблюдений.

Нынешнюю солнечную крайность зафиксировали и другие космические аппараты, наблюдающие за процессами, происходящими на самом светиле и рядом с ним.

Рекордный катаклизм попал еще и в кадр камеры, установленной на борту зонда SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Зонд Solar Orbiter был запущен 9 февраля 2020 года. Его миссия рассчитана на семь лет. Зонд фотографирует Солнце в разных световых диапазонах и проводит измерения с расстояния в 77 миллионов. Временами приближается, сокращая расстояние до 42 миллионов километров.

Зонд оснащен десятью различными приборами. Шесть - постоянно направлены на Солнце, четыре других анализируют состояния среды вокруг самого аппарата.

Зонд Solar Orbiter.

В июле 2020 года специалисты обнародовали уникальные фотографии поверхности Солнца, сделанные с борта Solar Orbiter во время его первого сближения со светилом. Они впечатлили. Чем конкретно? Ответы в нашем материале На Солнце вспыхнули «пионерские костры» и появилось какое-то загадочное кольцо.