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Наука23 февраля 2022 11:33

Чудовищная вспышка на Солнце: 15 февраля 2022 года едва не случился конец света

Протуберанец небывалой протяженности, исторгнутый Солнцем, запечатлел зонд Solar Orbiter
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Человечеству повезло, что Солнце «плюнуло» не в него.

Человечеству повезло, что Солнце «плюнуло» не в него.

Зонд Solar Orbiter совместного проекта Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейского космическое агентство (ESA), находящийся на орбите вокруг Солнца с 15 июня 2020 года, сделал несколько последовательных снимков мощнейшего коронального выброса – протуберанца, как иной раз называют подобные катаклизмы. Сполох солнечного вещества вытянулся на миллионы километров. Специалисты заверили, что таких мощных и длинных протуберанцев они прежде не видели.

Извергнутое вещество улетело на несколько миллионов километров.

Извергнутое вещество улетело на несколько миллионов километров.

И человечеству сильно повезло. Но в другом смысле. Пронесло, что называется: выброс не был направлен в сторону Земли. Ведь затронув нашу планету, он мог бы спалить все электрические сети, устроив в прямом смысле слова конец света. Гелиофизики серьезно опасаются подобной катастрофы, более того, предрекают ее. Катаклизм, случившийся 15 февраля 2022 года, свидетельствует, по их мнению, о том, что опасения не напрасны. Солнце и в самом деле способно на «крайности». Равно, как и звезды, подобные ему. Подробнее об этом в нашем материале Вспышка-убийца на соседней звезде показала: Солнце может погубить нас в один момент.

Протуберанец, образовавшийся 15 февраля 2022 года, стал самым длинным за всю историю космических наблюдений.

Протуберанец, образовавшийся 15 февраля 2022 года, стал самым длинным за всю историю космических наблюдений.

Нынешнюю солнечную крайность зафиксировали и другие космические аппараты, наблюдающие за процессами, происходящими на самом светиле и рядом с ним.

Рекордный катаклизм попал еще и в кадр камеры, установленной на борту зонда SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).

Рекордный катаклизм попал еще и в кадр камеры, установленной на борту зонда SOHO (Solar and Heliospheric Observatory).

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Зонд Solar Orbiter был запущен 9 февраля 2020 года. Его миссия рассчитана на семь лет. Зонд фотографирует Солнце в разных световых диапазонах и проводит измерения с расстояния в 77 миллионов. Временами приближается, сокращая расстояние до 42 миллионов километров.

Зонд оснащен десятью различными приборами. Шесть - постоянно направлены на Солнце, четыре других анализируют состояния среды вокруг самого аппарата.

Зонд Solar Orbiter.

Зонд Solar Orbiter.

В июле 2020 года специалисты обнародовали уникальные фотографии поверхности Солнца, сделанные с борта Solar Orbiter во время его первого сближения со светилом. Они впечатлили. Чем конкретно? Ответы в нашем материале На Солнце вспыхнули «пионерские костры» и появилось какое-то загадочное кольцо.

Ученые увидели на снимках множество мелких солнечных вспышек – пионерских костров, как они их назвали.

Ученые увидели на снимках множество мелких солнечных вспышек – пионерских костров, как они их назвали.

Наука: Клуб любознательных