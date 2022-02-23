Украинские военные подбили из американского гранатомета машину с двумя мирными гражданами

Под обстрел противотанковых управляемых ракет попало жители села Луганской области. Фото: REUTERS

В среду, 23 февраля, днем украинские военнослужащие выстрелом из противотанковой установки (предположительно американский "Джавелин") взорвали с расстояния трех километров движущуюся машину с двумя мирными жителями из села Березовское Луганской народной республики.

Сельчане решились на отчаянную попытку вырваться на машине из-под обстрела украинских минометчиков, но стали движущейся мишенью для их гранатометчиков.

Несмотря на то, что натовские противотанковые гранатометы, которые получила Украина в огромном количестве являются морально устаревшими и по своим параметрам даже не могут претендовать на снайперскую дуэль с российскими ПТРК "Корнет" и "Метис" (наши бьют прицельно на 5000 метров, штурмовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM) эффективны на расстоянии 250 метров, (ПТУР) Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) бьют на 600 метров, "Джавелины" даже новыми ракетами в лучшем случае поражают цели на 3000 метров), в расправе с безоружными сельчанами оно позволяет убивать безнаказанно.

- Украинская власть и представители военизированных формирований, пренебрегая нормами международных актов и договоров, восьмой год продолжают уничтожать мирное население, не прекращая постоянные обстрелы населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик. В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. Уничтожено и частично разрушено более 2200 объектов гражданской инфраструктуры. И эти цифры неуклонно растут. Практически ежедневно нам поступает информация о гибели людей от украинских снарядов. Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден, - заявила в это время официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СК России отметили, что российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел, установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины.

Информация об установлении и привлечении к уголовной ответственности таких лиц постоянно публикуется на сайте Следственного комитета России.

- Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова, командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского, командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева, заместителя Министра обороны Украины Олега Шевчука, заместителя Министра обороны Украины Александра Дубляна, заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Сергея Бессараба и Владимира Хижнего, начальника штаба – первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Сергея Наева, командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Шпанко, командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Сергея Собко, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олега Гончарука, командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Гнатова, командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса, - перечислила Петренко.

Она также назвала убийц мирных граждан из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе представителей руководящего состава ВСУ: Исмаилова, Грищенко, Заболотного, Микаца, Прокопива, Жакуна, Ярошевича, Брусова, Юшко, Мальничука, Гараза, Шаптала, Громадского и Делятицкого.

Среди фигурантов уголовных дел не только силовики и военнослужащие, но и представители государственных структур Украины: бывший замминистра внутренних дел Геращенко и бывший министр обороны Украины Гриценко (заочно он осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима), бывший министр обороны Украины Гелетей и бывший начальник Генштаба Украины Муженко, бывший министр внутренних дел Украины Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной Рады Турчинов, националисты "Правого сектора" Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов и Королев, Широбоков, Литвинов и Железнов из батальона "Азов".

Это лишь часть фигурантов, которые причастны к совершению жестоких преступлений и привлекаются к уголовной ответственности Следственным комитетом России.

- Следователи продолжают устанавливать причастных к убийствам мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, чтобы рано или поздно они предстали перед правосудием. Список фигурантов продолжает пополняться, - отметила Петренко.