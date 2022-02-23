Следственный комитет назвал поименно убийц мирных граждан ЛНР и ДНР

СК России расследует более 400 уголовных дел против военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. Фото: REUTERS

В Луганской и Донецкой народных республиках продолжают гибнуть женщины, дети и старики, которые не участвуют в вооруженном конфликте. За 8 лет разрушены и повреждены 2200 объектов гражданской инфраструктуры и жизнедеятельности. В результате среди раненых – не менее 5500 мирных жителей. Более 2600 гражданских лиц погибло. И эти цифры неуклонно растут.

- Практически ежедневно нам поступает информация о гибели людей от украинских снарядов. Украинские силовики даже не гнушаются обстрелами школ, больниц, детских садов. Умысел на убийство жителей Донбасса очевиден, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Представитель СК России отмечает, что российским следствием зафиксированы сотни таких фактов, возбуждено и расследуется более 400 уголовных дел, установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины.

- Есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко, командующего военно-воздушными силами ВСУ Дроздова, командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Забродского, командующего силами специальных операций ВСУ Лунева, заместителя Министра обороны Украины Шевчука, заместителя Министра обороны Украины Дубляна, заместителей начальника Генерального штаба МО Украины Бессараба и Хижнего, начальника штаба – первого заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ Наева, командира 34-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Шпанко, командира 128-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ Собко, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Гончарука, командира 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Гнатова, командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Кокорева и командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Марченко. На них также лежит ответственность за гибель людей и разрушения населенных пунктов Донбасса, - перечислила Петренко.

Она также назвала убийц мирных граждан из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе представителей руководящего состава ВСУ: Исмаилова, Грищенко, Заболотного, Микаца, Прокопива, Жакуна, Ярошевича, Брусова, Юшко, Мальничука, Гараза, Шаптала, Громадского и Делятицкого.

Среди фигурантов уголовных дел не только силовики и военнослужащие, но и представители государственных структур Украины: бывший замминистра внутренних дел Геращенко и бывший министр обороны Украины Гриценко (заочно он осужден к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима), бывший министр обороны Украины Гелетей, бывший начальник Генштаба Украины Муженко, бывший министр внутренних дел Украины Аваков, губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной Рады Турчинов, националисты "Правого сектора" Ярош, Тарасенко, Стемпицкий, Воронов, а еще Королев, Широбоков, Литвинов и Железнов из батальона "Азов".

Это лишь часть фигурантов, которые причастны к совершению жестоких преступлений и привлекаются к уголовной ответственности Следственным комитетом России.

- Следователи продолжают устанавливать причастных к убийствам мирных граждан Донецкой и Луганской народных республик, чтобы рано или поздно они предстали перед правосудием. Список фигурантов продолжает пополняться, - отметила Петренко.

Информация об установлении и привлечении к уголовной ответственности таких лиц постоянно публикуется на сайте Следственного комитета России

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