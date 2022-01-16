Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белый дом в 2024 году

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал сторонникам вернуться в Белой дом после президентских выборов в 2024 году, чтобы "снова сделать Америку великой". Соответствующее заявление политик сделал во время выступления на митинге в Аризоне.

"В 2024 году мы вернем Белый дом", - подчеркнул Трамп.

Как ранее писал сайт kp.ru, в том же выступлении Дональд Трамп заявил, что больше всего на посту главы государства ему осложнили работу не другие страны, а американские чиновники с их фальсификациями о России.

Напомним, еще в октябре 2021 года Дональд Трамп впервые со времени ухода из Белого дома ясно дал понять, что намерен бороться за главный пост в стране во время следующих выборов. Выступая перед своими сторонниками в Айове, Трамп отметил, что пришла пора сменить лозунги, которые использовала Республиканская партия и он сам ранее.