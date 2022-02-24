Линию фронта в Республиках готовятся взламывать

Фото: REUTERS

430 километровая линия фронта, опоясывающая уже признанные республики, пока стоит. По последним сообщениям, военные ЛНР начали бои за населенный пункт Счастье. Это подтверждают и местные жители, у них «громко». А в Донецке, на окраине, впервые тихо.

Кратко переговорил с командиром нашего батальона, обнялись на радостях: «Дождались!». У нашего подразделения следующая задача – обеспечение порядка на освобожденных территориях, борьба с ДРГ и остаточными группами противника и, главное, «установление новой власти». Ждем приказа о выдвижении, который придет сразу же, как начнут ломать линию фронта в Республиках.

Всех волнует, что происходит за линией фронта? Еще вчера ночью мне сообщили, что через Северский Донец, нашими саперами наведены понтонные переправы. Никто, конечно, в это не поверил. Теперь уже сомнений нет. Что за линией фронта?

Читатели сообщают:

Харьков

Аннушка Лукашова:

Харьков. В 5 утра хлопки. После - пару раз где-то что-то грохнуло. Живем в спальном районе, конец города, трасса на Чугуев. Во дворе - кто спокойно выгуливает собачек, кто с папиросой идёт на работу, а кто в панике с сумками куда-то едет.

Ждём в Харькове!?

Андрей Кальмиус:

Московский район, Северная Салтовка очень сильные взрывы в районе окружной - там находится(находилась) часть ПВО.

Балаклея

Александр Хунин:

Я из Балаклейского района, тишина, в Балаклее в 6утра была сирена, свет, вода, связь всё есть, ждём Россию-матушку, очень хотим вернуться домой!

Луцк

Маша:

По нашему военному аэродрому ударили, там 204 бригада ВСУ стоит. Стояла, наверное.

Глухово, Сумская область

Петр:

Сидим в подвале, свет есть, интернет, как видите, работает, ждем освобождения. Позвонили пограничники, пошли русские танки, никто их останавливать не стал, вокруг взрывы. У нас, кажется 58 бригада стоит, с ней и воюют.

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