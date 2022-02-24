Игорь Коротченко: Цель операции — лишение Генштаба Украины возможности управлять войсками

Игорь Коротченко в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

После того, как российский президент объявил о начале специальной военной операции в районе Донбасса, пошел поток информации о том, что происходит не только на территории Донецкой и Луганской народных республик, но и на сопредельных территориях.

Kp.ru обратился за комментарием об общей оценки военно-политической обстановки в регионе к главному редактору журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко.

- Игорь Юрьевич, наше Минобороны сообщает, что удары наносятся точечно и только по ключевым объектам военной инфраструктуры, западные СМИ сообщают о взрывах в районе Одессы, Харькова и Борисполя под Киевом...

- Цель ближайших часов российской военной операции - это лишение Генерального штаба Украины возможности централизованного управления войсками. Уничтожение военной аэродромной сети. Подавление позиций противовоздушной обороны и точек расположения тактических ракет.

- Как и чем бьют по этим объектам?

- Удары эффективными средствами поражения. Которые уже неоднократно прошли апробацию. И которые зарекомендовали себя в ходе сирийской операции. Никаких ударов по украинским городам и гражданским объектам не наносится. Никакой угрозы для гражданского населения не существует.

- О сроках операции сейчас говорить можно?

- Сейчас не будем говорить о том, какие сроки могут быть. Все будет определяться динамикой развития операции. И возможными вводными, которые могут возникать на разных этапах ее реализации.

- Главная задача?

- Задача, которая решается сегодня, главная задача ближайшего периода — выровнять «военные клыки» Украины. Снять силовую идею милитаризации этой страны, которая представляет сейчас угрозу для своих соседей и для своих собственных граждан.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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