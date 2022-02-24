Юлий Федоровский из Луганска: Слышал прошлой ночью технику, не видел и не слышал авиацию

Политолог Юлий Федоровский. Фото: YouTube

Ночью в Луганской народной республике шли столкновения в нескольких километрах от столицы ЛНР, на переправе через Северский Донец.

«КП» дозвонилась в Луганск кандидату исторических наук, политологу Юлию Федоровскому, который не покидал этот город в самые сложные его дни.

- Вы с 2014-го года Луганск не покидали. Какая сейчас обстановка в городе?

- В Луганске сейчас обстановка спокойная. Но с пяти утра, а я живу в восточной части города, беспрестанно слышны залпы тяжелых орудий. По-моему РСЗО (реактивная система залпового огня) подключились. Грохочет несколько часов беспрестанно.

- Наш военкор в ЛНР видел ночную попытку прорыва украинский подразделений через Северский Донец.

- Да. В Луганске все уже знают, что украинские войска попытались перелезть через Северский Донец, в районе Николаевки. И мы уже знаем, что наши перешли в контр-наступление, дали им капитальную ответку, и их отбросили. И сейчас атакуют силами народной милиции.

- В Луганске и окрестностях наблюдали российские танковые, мотострелковые части?

- Слышал проход серьезной колонны в ночь после подписания договора России с ЛНР и ДНР.

- Вчера днем и сегодня ночью ничего видно и слышно не было?

- Нет, не слышал и не видел. Кроме серьезного грохота с раннего утра. Очень серьезно начали.

- Над Луганском вы слышите пролет боевой авиации?

- Нет, авиации над городом не было, и сейчас нет. В самом городе взрывов нет. Эти взрывы на значительном настроении. Но сказать не могу — входящие или исходящие.

- Свет, газ, вода в вашей квартире есть?

- Есть электричество, вода и газ. И мобильная связь. Насколько мне известно - все структуры работают без особых потерь в самом Луганске. Из города уезжают люди, паника есть:?

- В течение последних суток наплыв людей в военной форме виден?

- Не замечал.

- Панические настроения видите?

- Прежде, позавчера, когда я побывал на эвакуационном пункте, было отмечено что поток желающих уехать резко снизился. Человек 20-30 было — и при мне отъехал автобус.

- Вы жили в Луганске все эти годы — есть ощущение что фронт наконец от вас отодвинут?

- Я в этом был уверен еще дня назад, что фронт отодвинут. Войска будут разворачиваться на линии соприкосновения. И как только прилетает с той стороны — они тут же дают ответку. Идут вперед.

- Вперед — куда?

- До административных границ областей. Мы должны освободить части территорий наших республик, на северо-запад. Дальше — это зависит не от меня.

- И — все?

- После освобождения республик до их границ войска должны встать.

- Вы живете...

- ...Я живу в районе, откуда до станица Луганская минут 15 езды. Там ровное поле . И доехать, что в одну сторону что в другую очень недолго. Там единственный мост через Северский Донец. Если наши перейдут на ту сторону до того, как его подорвут — все будет нормально. Есть другой мост, ниже, он заминирован, это известно.

- Продукты в Луганске есть?

- Продукты есть. Перебои были с хлебом пару дней назад. Потом наша основная хлебная фирма увеличила производство. И проблемы с хлебом исчезли.

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