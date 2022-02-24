Спикер Верховной Рады Стефанчук отправил семью в Польшу

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналисту Анатолию Шарию украинцы прислали видеокадры бегства из Киева спикера Рады Руслана Стефанчука. На кадрах можно увидеть, как политик забивает бронеавтомобиль сумками.

- Семья спикера Стефанчука эвакуируется из Киева, - говорит Шарий. - "Обычным людям" говорят, что все под контролем.

- Интересно, успеет посадить на последний самолет, или рванут до польской границы, - шутят участники АТО в сети.

Хорошее замечание, ведь воздушное пространство на Украине уже закрывают. Сам же Стефанчук сегодня запретил депутатам Верховной рады покидать Киев.

"Кто уехал — тот предатель", — заявил Стефанчук на утреннем заседании, после чего украинский парламент 300 голосами одобрил введение в стране военного положения.

В Киеве у чиновников панические настроения. Они массово снимают свои деньги с банковских счетов и бегут. Говорят, что и семья Зеленского экстренно собирает вещички. На бензоколонках на выезде из Киева и Львова собрались огромные очереди из дорогих иномарок.

Рассчитывать украинским чиновникам, политикам и их прихвостням больше не на кого.

- Военнослужащие пограничной службы Украины никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают, средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины подавлены, военная инфраструктура авиационных баз армии Украины выведена из строя, а информация о якобы сбитом над территорией Украины российском самолета - вымысел, - обрисовали "Комсомолке" в Минобороны России оперативную обстановку на Украине.

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