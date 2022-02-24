Автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда», какие политические последствия ждут Россию после спецоперации в Донбассе Фото: ТАСС

Политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда», какие политические последствия ждут Россию в ближайшее время:

- Нам начнут угрожать еще более тяжелыми санкциями. Быстро введут очередные персональные санкции. Также, возможно, будут угрожать энергетической блокадой. Обязательно будут говорить об отключении от SWIFT. Но мы готовы к этому.

В то же время, по словам Баширова, все меры, которые будут приниматься по отношению к России скажутся и на тех, кто их вводит:

- Все эти события носят обоюдоострый характер. Ввести энергетическую блокаду России – означает ввести энергетическую блокаду Европы. Отключить нас от SWIFT – переключимся мы на китайскую систему. Самое главное, чтобы не было боевых столкновений между силами НАТО и вооруженными силами Российской Федерации. Об этом предупреждал страны НАТО наш президент, о недопустимости таких шагов.

Украинские комментаторы уже назвали спецоперацию минобороны России «демонтажом международной системы безопасности».

- Нет, это не так, - уверен Баширов. - Украина является страной, которая угрожает нам размещением баз НАТО, введением туда частных военных компаний, которые сейчас ведут войну пол Луганском и Донецком. Это угрозы не Европе, а России. Поэтому все ограничится только территорией Украины. Основные удары наносятся по военной инфраструктуре, чтобы было невозможно создавать инфраструктуру НАТО на этом месте. Гражданские объекты не будут атакованы. В этом суть этой специальной военной операции.

Кроме того Баширов напомнил, что в сети появляется огромное количестве фейков, потому не стоит верить всему, что приходит в том числе и от авторитетных источников типа «Рейтер», «Блумберг», CNN. Нужно перепроверять информацию.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

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