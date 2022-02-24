Украина, даже не вступив в НАТО, похоронила 5-ю статью Вашингтонского договора

"Как ни крути, а американцы своей военной силой никого от России защитить не смогут. Потому что тогда неизбежна война между ними с использованием всех имеющихся вооружений". Фото: REUTERS

Маниакальное стремление пронацистского режима нынешней Украины в НАТО оправдывалось тем, что только под эгидой этого западного блока страна может быть защищена от «российской агрессии». НАТО, дескать, нас защитит, в обиде, если что, не оставит. Да и Украина со своей «самой сильной в Европе армией» сделает этот альянс еще мощнее.

Но Запад, пообещав принять Киев в НАТО «когда-нибудь», уверенно осваивал украинскую территорию в своих военных целях, при этом заявляя, что воевать за Украину альянс не будет. Причина одна: 5-я статья Вашингтонского договора предусматривает гарантированную коллективную защиту только странам-членам. Поэтому оружие дадим, советников пришлем, научим, что еще надо подкинем, всей душой будем с вами и против России, но - воевать сами не можем и не будем. Почему - достаточно давно (по меркам бурно развивающихся событий) озвучил президент США Байден: любое боестолкновение американских и российских военных на территории Украины будет означать уже прямой военный конфликт США и России. Чем он может закончиться, все знают.

А если бы конфликт возник не между Украиной и Донбассом, который поддерживает Россия, а предположим, Эстония, переоценив свои силы, пошла бы на провокацию на нашей границе? Россия, конечно же, ответила бы. А заступились бы тогда американцы за эстонцев, ведь Таллин - полноправный член НАТО, 5-я статья гарантирует, что все остальные члены блока должны его защищать. Но разве здесь не будет действовать та же логика, о которой упомянул Байден? Война ведь будет не российско-эстонской или российско-натовской, а все равно российско-американской. И с тем же известным концом.

Попробуем разобраться, 5-я статья - это действительно «охранная грамота» для членов НАТО, или блеф, заманка для легковерных?

Вашингтонский договор, в котором содержится «магическая» 5-я статья о коллективной обороне, был подписан 4 апреля 1949 года. Безусловный лидер блока с самого начала - США. В то время они обладали монополией на ядерное оружие и могли уверенно обещать союзникам расправиться с любыми их обидчиками. В СССР первое ядерное испытание было проведено через 5 месяцев - 29 августа 1949 года. А стратегический ядерный паритет Советского Союза и Соединенных Штатов сложился через двадцать лет, в 1968-м. Первые советско-американские соглашения по контролю ядерных арсеналов были заключены в начале 70-х, когда обе стороны пришли к выводу о взаимном гарантированном уничтожении в случае ядерного конфликта между ними.

Опустим историю, фиксируем, что имеем сегодня. У России и США по-прежнему ядерный стратегический паритет. У Москвы, как признает президент Путин, временное преимущество в определенных видах вооружений, в частности, гиперзвуковых. То есть ситуация взаимного гарантированного уничтожения сохраняется. И хотя военные доктрины обеих государств допускают в определенных условиях ограниченное применение ядерных арсеналов, политики прекрасно понимают, что логика эскалации конфликта между ними все равно приведет к глобальной катастрофе.

Вернемся к 5-й статье. Если наши восточные соседи думают, что она в случае чего защитит их от «агрессии» России, то очень заблуждаются. Во-первых, Россия постоянно говорит, что первой ни на кого нападать не собирается. Во-вторых, если ту же Эстонию попытаются защитить американцы, то - опять двадцать пять. Конечно, если на Эстонию нападет, скажем, Гондурас или Ботствана, тогда да, им-то уж мало не покажется. Вся мощь альянса будет в распоряжении гордых эстонцев, сомнений нет.

Но вот как ни крути, а американцы своей военной силой никого от России защитить не смогут. Потому что тогда неизбежна война между ними с использованием всех имеющихся вооружений. Обе стороны это понимают. Но вот желающих подзуживать американцев против россиян для протаскивания своих интересов - пруд пруди. Та же Украина, про ушедшую на политическую периферию некогда очень голосистую Грузию и вспоминать не хочется. Ведь судьба-то у них в итоге одинакова: американцы сами за них не воевали и воевать не будут.

Так что 5-я статья в условиях ядерного паритета России и США - это угроза для обидчиков стран-членов НАТО из, скажем, Ирана или Ирака. Потому что если представим, что американцы сложат для защиты той же Эстонии в Европе ладошки домиком, то все равно получат гиперзвуковой «Кинжал», простите за современно-дипломатический сленг, в свою задницу в Северной Америке.

Парадоксально, но события на Украине, которая теперь уж никогда в западном альянсе не будет, это помогают очень хорошо понять. Может, просто у бандеровской Украины аура такая: к чему бы Киев ни притронулся, все прахом становится.

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