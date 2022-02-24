Новая власть или раздел: что ждет Украину после спецоперации на Донбассе

Разбираемся, какие цели у наших войск и политиков Фото: REUTERS

ПОЙМАЕМ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ

Если Россия не собирается оккупировать Украину, то сразу возникает вопрос — а как мы собираемся делать эту страну дружественной? Ведь сейчас власти там антироссийские. Да и население за последние годы настроили негативно ко всему русскому. А что делать с бандеровцами, которые не сбегут в Польшу?

Есть самые разные варианты.

- Я думаю, после завершения «горячей» фазы операции на Украине, начнутся аресты военных преступников. В России уже заведены дела на людей, ответственных за гибель жителей Донбасса, за смерти антифашистов в Доме профсоюзов в Одессе. Мы вывезем этих преступников в Россию и тут осудим. Если Америка позволяет себе такое, то и мы можем, - заявил профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета нацбезопасности РАНХиГС Сергей Фокин.

Профессор добавил, что после спецоперации из украинских тюрем выпустят всех политзаключенных. И разрешат оппозиционные телеканалы, которые запретил Зеленский. Следующим шагом на Украине объявят новые выборы. Людям предложат проголосовать за власть уже без давления местных националистов и радикалов. Без антироссийской пропаганды на телеканалах.

ЯНУКОВИЧ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ

Интересный вопрос: а кто будет управлять Украиной в период после отставки либо бегства Зеленского и до избрания нового президента? Это от 3 месяцев до полугода.

- Я допускаю, что в Киев может вернуться Янукович. Да, у него нет популярности в народе, но он последний президент, избранный до переворота. Его слова может оказаться достаточно, чтобы легитимно объявить в стране голосование. Конечно, вряд ли он сам победит на выборах, но Янукович может создать законный повод для обновления власти на Украине, - рассказал политолог, автор телеграм-канала «Политджостик» Марат Баширов.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев уверен, что будущее выборов зависит от реакции Запада.

- Голосование окажется легитимным, если его признает Запад. Я допускаю, что ЕС для разрешения ситуации надавит на Раду, чтобы та сама объявила о новых выборах. Тогда роль Москвы сведется только к поддержке пророссийских сил. А если Европа пойдет на обострение, начнет давить санкциями, но дело может кончиться разделом либо федерализацией Украины, - заявил Лосев.

Эксперт допустил, что Украина может разделиться по Днепру.

Профессор Фокин предположил похожий сценарий. Он заметил, что на Украине может пройти и череда референдумов вроде тех, чтобы были на Донбассе. Николаев, Херсон, Одесса могут захотеть присоединиться к России.

НАМ НУЖЕН МИРНЫЙ СОСЕД

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов подтвердил нашу конечную цель:

- Нам нужна мирная, свободная, суверенная Украина, которая находится в дружественных отношениях с Россией. Не больше, но и не меньше. Для этого будет сделано абсолютно все. Мы будем настаивать, чтобы там к власти пришло правительство, которое будет выступать за конструктивные отношения с нашей страной. Это и в интересах Украины как государства. В Киеве в последний год находились 3 тысячи американских дипломатов, которые и руководили Украиной. Этого больше не будет, - заявил депутат.

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