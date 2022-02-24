Зеленский мог не доводить ситуацию на Украине до конфронтации, но на этом настоял Лондон

Как сообщил президент Белоруссии Лукашенко, у Зеленского был шанс избежать всего, что сейчас происходит. Фото: REUTERS

День продолжается. До вечерней темноты еще далеко, впрочем, не факт, что наступление темного времени суток остановит операцию России по принуждению Украины к денацификации и нейтральному статусу.

Спустя чуть ли не 10 часов после начала российской операции в МИД Украины, наконец, вспомнили о своих сотрудниках в Москве и заявили, что начинают их эвакуацию из Москвы на Украину. О том, каковы их собственные желания по этому вопросу ведомство Кулебы не сообщило, хотя многие из них, безусловно, в большей безопасности чувствовали бы себя не в Киеве, а в Москве.

А вот в Киевской области очень неудачно "приземлился" военный транспортник Украины. На борту было 14 человек, и, как сообщило украинская ГСЧС, пятеро из них погибли. Что стало причиной катастрофы, пока неизвестно. Там могла произойти авария, или же он был сбит, да кем угодно он мог бы сбит, хоть российской стороной, хоть каким-нибудь оператором ПЗРК из числа военных Украины.

Как заявили в ЛНР, сразу целая отдельная мотострелковая 57-я бригада перешла на сторону народных р6спублитк, сложив оружие с давшись.

Военные взяли под контроль плотину Каховской ГЭС. Как раз ту самую, через которую ранее катил свою воду на полуостров Северо-Крымский канал. Буквально пару дней назад охрану плотины усилили спецподразделением СБУ, аналогом российской "Альфы", но украинские спецы явно не были настроены защищать плотину и сдали ее без боя.

В сети все больше роликов о том, как российские истребители все больше рассекают практически на бреющем в небе Киева, что означает полное отсутствие у столицы Украины хоть какой-то работоспособной ПВО.

Как сообщила ФСБ РФ, все пограничники Украины покинули расположение своих застав и охраняемые ими участки, но соваться туда явно не стоит, поскольку подходы к границе были ранее заминированы с украинской стороны, а карты минных полей они вряд ли оставили. Кроме того, 46 пограничников перешли на российскую сторону в Брянской области и в Крыму и запросили для себя убежища. МВД Украины сразу же это опровергло, но вот Госпогранслужба Украины это опровержение не подтвердила.

В сети автозаправочных станций ОККО на Украине ввели ограничение на продажу не более 20 литров бензина в один бак.

По всей Украине закрываются МакДональдсы. США сообщили, что на территории страны не осталось ни одного американского дипломата. О сроках возвращения дипмиссии Вашингтона умалчивают. Сами не знают.

Как сообщил президент Белоруссии Лукашенко, у Зеленского был шанс избежать всего, что сейчас происходит. По сведениям телеграм-канал "Охранитель", в 2 часа ночи Зеленскому поступил ультиматум о признании границ ЛДНР в административных границах областей и по выполнению Минских соглашений. Но Зеленский бросился консультироваться, и даже не с Вашингтонов, а с Лондоном, а затем после разговора с Борисом Джонсоном ответил на ультиматум отказом.

Если это так, то выбор консультанта лучше всего остального свидетельствует, что Зеленский так и не дорос не только до президента, но и до политика средней руки, поскольку "англичанка" всегда старалась в первую очередь нагадить России, и расходные материалы в этом деле Лондон никогда не волновали.

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