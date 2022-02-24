Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды24 февраля 2022 14:20

Вера Алентова: «Для своих лет я выгляжу хорошо, благодаря пластике в том числе»

Известная актриса рассказала в своей новой книжке «Все не случайно», как несколько лет назад ей вкололи жир в лицо, из-за чего сдвинулись все её черты
Татьяна ЗИМНЯЯ
Комментарии (45)Комментарии (45)(45)
Алентова рассказала, что четыре раза ложилась на стол пластического хирурга

Алентова рассказала, что четыре раза ложилась на стол пластического хирурга

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Действительно, лет десять назад Вера Алентова что-то сделала со своим лицом. Её фотографии, появившиеся после косметической манипуляции, ошеломили поклонников актрисы. Миловидная Алентова вдруг потеряла свою миловидность. И дело было не только в возрасте. Многие тогда решили, что актриса сделала неудачную пластическую операцию. В СМИ появились многочисленные статьи на эту тему. Алентова хранила молчание и как будто бы не замечала скандальные публикации. Просто стала реже давать интервью. Прежде Вера Валентиновна довольно охотно и доброжелательно общалась с журналистами (знаю по личному опыту). А тут ушла в глухое подполье. Кстати, из зрительного зала Вера Валентиновна по-прежнему выглядела прекрасно.

И вот наконец она решила прервать молчание на тему «неудачной пластики».

В своей книжке «Все не случайно» она посвятила целую главу скандальной теме – «Всех интересует моя пластика». Алентова рассказала, что никогда не делала уколы красоты, а ботокс попробовала лишь однажды. Он лишает лицо мимики, а мимика - важнейший актерский инструмент.

В молодости она не посещала косметологов, поскольку никогда проблем с кожей у нее не было. Массаж лица тоже не делала. Даже кремами для лица и рук, оказывается, актриса пользуется не каждый день. Но к пластической хирургии относится с уважением.

«Некоторые дамы считают, что слишком маленький бюст мешает им быть счастливыми. Так пусть они будут счастливыми! - пишет Алентова. - Это их тело – и их дело. Обращалась ли я к пластическому хирургу? Да, разумеется. И считаю это нормальным для любого медийного лица. Кто-то предпочитает стареть, не прикасаясь к своему лицу, и это их точка зрения, их право и выбор. Я считаю иначе, и это тоже мое право и мой выбор. Более того, я и не собиралась никого посвящать в свои отношения с «красотой». Но количество обрушившейся на меня лжи – с пикантными подробностями и демонстраций ужасающих фотографий – заставили меня рассказать, что было на самом деле».

Вышла книга «Все не случайно»

Вышла книга «Все не случайно»

Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Алентова рассказала, что четыре раза ложилась на стол пластического хирурга. Чаще всего перед съемками. И всегда это было удачно. Поэтому она благодарна своим докторам за прекрасную работу. Но однажды по рекомендации одной известной актрисы поехала к врачу в другой город и с совершенно другой проблемой. Этот врач практиковал «новейшие методы» косметологии – вкалывал жир клиента в лицо, полагая, что стареющей коже это только на пользу, поскольку с возрастом лицо худеет, щечки спадают…

«Доктор явно был увлечен «новшеством» и уверял меня, что «щечки» женщину молодят, а без них лицо выглядит изможденным».

Алентова уверяет, что она из вежливости согласилась с доктором, сказав неопределенно: «Ну, может быть!..». Эти слова были роковыми. Врач воспринял их как согласие и вколол ей «чертов жир в лицо»… Непонятно, конечно, как без согласия Алентовой он смог сперва добыть её жир, чтобы потом вколоть его в лицо. Но пусть будет так, как пишет актриса:

«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, потому что через 17 дней у меня давно запланированные театральные гастроли. Я была в шоке... Когда в клинике появилась Юля (дочь Алентовой – Юлия Меньшова – Ред.), она сказала, что мои смс выглядели настолько странно, что она не могла не приехать (судя по всему, чудо-клиника находится хоть и в другом городе, но недалеко от Москвы – Ред.)...

Юля тоже ужаснулась. К тому же она стала интересоваться чеками и договором, где указано, что, собственно, нужно было сделать. Чеки отсутствовали, а договор мне никто не предлагал, я и не подписывала ничего, просто спросила о примерной стоимости услуги, за которой я обратилась. Получив ответ, я отдала деньги помощнице доктора. А еще часть денег я оставила в кошельке со словами, что, если названная мне примерная стоимость, окажется выше, деньги можно взять оттуда. Я находилась в палате одна… Когда я пришла в себя, еще до приезда Юли, я решила осмотреться. Клиника выглядела странной. Деньги из моего кошелька исчезли все.

С моей проблемой доктор мне действительно помог. А почему он позволил себе вмешаться в мое лицо, мне было до такой степени непонятно, что я находилась в шоковом состоянии. Когда приехала Юля, доктор стал и ей усиленно намекать, что пора бы задуматься о своем лице, и тоже демонстрировал фото известных актрис с «жиром в щечках». Она заподозрила, что дело нечисто, когда выяснилось, что никаких чеков из банка нет».

После отъезда из «клиники красоты», Алентова усиленно пыталась «этот кошмар с лица согнать» в том числе с помощью каждодневного массажа. Но жир не уходил, а гастроли театра приближались. Они были заранее оговорены, и не поехать на них означало подвести театр. И Алентова поехала, соврав ошарашенным её видом партнерам, что это результат операции кисты на челюсти. Но и зрители увидели её тоже… «Весь этот жир сдвинул все мои черты, утяжелив нижнюю часть. И мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало обретать прежние черты. Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому что жир уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего. Но доктор сменил номер телефона…

Юля негодовала. Она сказала, что, если бы я не была известным человеком, она бы подала на врача в суд… Но дело сделано! Что мне оставалось? Мне оставалось только молча переживать свою трагедию, хотя хотелось кричать на весь свет о своей непричастности и невиновности. Конечно, всю эту вакханалию с всеобщим обсуждением моего лица я приняла за кару самой себе... Я молчала бы на эту тему и дальше, но слишком уж много вранья и оскорбительных высказываний я прочитала о себе за это время.

Лицо ко мне вернулось, но тяжеловатый овал остался. Ну и возрастных изменений никто не отменял. Я старею и каждое мое появление на телевизионном экране в каких-либо программах вызывает бурное и негативное обсуждение в интернете. И обсуждение это давно превратилось в травлю. Я считаю, что для своих лет я выгляжу хорошо, благодаря и пластике в том числе, исключая, конечно, описанную манипуляцию с жиром».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит с лицом изменившейся до неузнаваемости Веры Алентовой: пластический хирург раскрыл правду

Пластический хирург высказался о внешнем виде Веры Алентовой (подробнее)

Грандиозный скандал: Веру Алентову затравили в соцсетях после смерти мужа

Актриса приняла непростое решение (подробнее)

Шоу-бизнесИз жизни телезвезд Вера Алентова: досье KP.RU