Вера Алентова: «Для своих лет я выгляжу хорошо, благодаря пластике в том числе»

Алентова рассказала, что четыре раза ложилась на стол пластического хирурга Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Действительно, лет десять назад Вера Алентова что-то сделала со своим лицом. Её фотографии, появившиеся после косметической манипуляции, ошеломили поклонников актрисы. Миловидная Алентова вдруг потеряла свою миловидность. И дело было не только в возрасте. Многие тогда решили, что актриса сделала неудачную пластическую операцию. В СМИ появились многочисленные статьи на эту тему. Алентова хранила молчание и как будто бы не замечала скандальные публикации. Просто стала реже давать интервью. Прежде Вера Валентиновна довольно охотно и доброжелательно общалась с журналистами (знаю по личному опыту). А тут ушла в глухое подполье. Кстати, из зрительного зала Вера Валентиновна по-прежнему выглядела прекрасно.

И вот наконец она решила прервать молчание на тему «неудачной пластики».

В своей книжке «Все не случайно» она посвятила целую главу скандальной теме – «Всех интересует моя пластика». Алентова рассказала, что никогда не делала уколы красоты, а ботокс попробовала лишь однажды. Он лишает лицо мимики, а мимика - важнейший актерский инструмент.

В молодости она не посещала косметологов, поскольку никогда проблем с кожей у нее не было. Массаж лица тоже не делала. Даже кремами для лица и рук, оказывается, актриса пользуется не каждый день. Но к пластической хирургии относится с уважением.

«Некоторые дамы считают, что слишком маленький бюст мешает им быть счастливыми. Так пусть они будут счастливыми! - пишет Алентова. - Это их тело – и их дело. Обращалась ли я к пластическому хирургу? Да, разумеется. И считаю это нормальным для любого медийного лица. Кто-то предпочитает стареть, не прикасаясь к своему лицу, и это их точка зрения, их право и выбор. Я считаю иначе, и это тоже мое право и мой выбор. Более того, я и не собиралась никого посвящать в свои отношения с «красотой». Но количество обрушившейся на меня лжи – с пикантными подробностями и демонстраций ужасающих фотографий – заставили меня рассказать, что было на самом деле».

Вышла книга «Все не случайно» Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Алентова рассказала, что четыре раза ложилась на стол пластического хирурга. Чаще всего перед съемками. И всегда это было удачно. Поэтому она благодарна своим докторам за прекрасную работу. Но однажды по рекомендации одной известной актрисы поехала к врачу в другой город и с совершенно другой проблемой. Этот врач практиковал «новейшие методы» косметологии – вкалывал жир клиента в лицо, полагая, что стареющей коже это только на пользу, поскольку с возрастом лицо худеет, щечки спадают…

«Доктор явно был увлечен «новшеством» и уверял меня, что «щечки» женщину молодят, а без них лицо выглядит изможденным».

Алентова уверяет, что она из вежливости согласилась с доктором, сказав неопределенно: «Ну, может быть!..». Эти слова были роковыми. Врач воспринял их как согласие и вколол ей «чертов жир в лицо»… Непонятно, конечно, как без согласия Алентовой он смог сперва добыть её жир, чтобы потом вколоть его в лицо. Но пусть будет так, как пишет актриса:

«Когда я пришла в себя после наркоза и увидела этот ужас, я подумала, что мне лучше прямо здесь и умереть, потому что через 17 дней у меня давно запланированные театральные гастроли. Я была в шоке... Когда в клинике появилась Юля (дочь Алентовой – Юлия Меньшова – Ред.), она сказала, что мои смс выглядели настолько странно, что она не могла не приехать (судя по всему, чудо-клиника находится хоть и в другом городе, но недалеко от Москвы – Ред.)...

Юля тоже ужаснулась. К тому же она стала интересоваться чеками и договором, где указано, что, собственно, нужно было сделать. Чеки отсутствовали, а договор мне никто не предлагал, я и не подписывала ничего, просто спросила о примерной стоимости услуги, за которой я обратилась. Получив ответ, я отдала деньги помощнице доктора. А еще часть денег я оставила в кошельке со словами, что, если названная мне примерная стоимость, окажется выше, деньги можно взять оттуда. Я находилась в палате одна… Когда я пришла в себя, еще до приезда Юли, я решила осмотреться. Клиника выглядела странной. Деньги из моего кошелька исчезли все.

С моей проблемой доктор мне действительно помог. А почему он позволил себе вмешаться в мое лицо, мне было до такой степени непонятно, что я находилась в шоковом состоянии. Когда приехала Юля, доктор стал и ей усиленно намекать, что пора бы задуматься о своем лице, и тоже демонстрировал фото известных актрис с «жиром в щечках». Она заподозрила, что дело нечисто, когда выяснилось, что никаких чеков из банка нет».

После отъезда из «клиники красоты», Алентова усиленно пыталась «этот кошмар с лица согнать» в том числе с помощью каждодневного массажа. Но жир не уходил, а гастроли театра приближались. Они были заранее оговорены, и не поехать на них означало подвести театр. И Алентова поехала, соврав ошарашенным её видом партнерам, что это результат операции кисты на челюсти. Но и зрители увидели её тоже… «Весь этот жир сдвинул все мои черты, утяжелив нижнюю часть. И мне стало страшно смотреться в зеркало. Лицо приходило в себя долго и постепенно. Понадобилось два года, чтобы оно начало обретать прежние черты. Мы пытались дозвониться доктору и узнать, что там еще кроме жира он мне вколол, потому что жир уходит через год, а у меня, несмотря на массажи, не уходило ничего. Но доктор сменил номер телефона…

Юля негодовала. Она сказала, что, если бы я не была известным человеком, она бы подала на врача в суд… Но дело сделано! Что мне оставалось? Мне оставалось только молча переживать свою трагедию, хотя хотелось кричать на весь свет о своей непричастности и невиновности. Конечно, всю эту вакханалию с всеобщим обсуждением моего лица я приняла за кару самой себе... Я молчала бы на эту тему и дальше, но слишком уж много вранья и оскорбительных высказываний я прочитала о себе за это время.

Лицо ко мне вернулось, но тяжеловатый овал остался. Ну и возрастных изменений никто не отменял. Я старею и каждое мое появление на телевизионном экране в каких-либо программах вызывает бурное и негативное обсуждение в интернете. И обсуждение это давно превратилось в травлю. Я считаю, что для своих лет я выгляжу хорошо, благодаря и пластике в том числе, исключая, конечно, описанную манипуляцию с жиром».

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