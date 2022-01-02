"Боль невыносимая": Юлия Меньшова довела до слез снимком с Верой Алентовой

Юлия Меньшова с семьей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Юлия Меньшова разместила в блоге семейную фотографию, на которой позирует вместе с мужем Игорем Гординым, детьми Таисией и Андреем, а также мамой Верой Алентовой. В кадре все семейство улыбается. Вот только, по мнению подписчиков, вдова Владимира Меньшова делает это сквозь слезы.

Семья Юлии Меньшовой встретила первый Новый год без Владимира Меньшова. Актриса честно призналась, что боль от тяжелой утраты никуда не ушла. Она отметила, что стала более замкнутой, часто плачет. "Мы не часто собираемся все вместе в силу профессии и абсолютного разнобоя в графиках занятости. Но священными датами для нашей семьи всегда оставались дни рождения и Новый год. Поэтому «эффект отсутствия» в этот раз неминуемо должен был стать особенно болезненным", - начала свой монолог знаменитость.

Юля не знает, как можно пережить и справиться с горем. "Все, что я сама пока поняла, - «ударная волна» такого события довольно длительна. И слезы могут настигать совсем не там и не тогда, когда ты их ожидаешь. Даже привычное поведение может изменить свой вектор не сразу, а спустя время…" - сообщила актриса.

Горе сказалось не только на ней, но и на ее близких. Особенно тяжело потерю переносит мама Вера Алентова. На снимке народная артистка выглядит грустной и уставшей, но пытается улыбаться.

Поклонники стали писать Юле теплые слова поддержки. Многие не скрывают слез. "Боль невыносимая", "Боль никуда не уходит, просто учишься с ней жить", "Юля, я плачу с вами", "Боль может только немного притупиться и ничего не забывается", "Боль - она всегда внутри нас, часто мы не готовы делиться и говорить об этом", "Слезы и мысли настигают, когда совсем не ожидаешь, из глубины души", "От вида Веры Валентиновны сердце рвется. Она гениальная актриса", "Юля, прочитала Ваш пост и сижу плачу", - делятся фолловеры.

Напомним, Вера Алентова и Владимир Меньшов прожили вместе больше 55 лет. Смерть мужа стала для звезды культового фильма "Москва слезам не верит" страшным ударом. Вдова не дала ни одного интервью на тему утраты или своих переживаний. Алентова с головой погрузилась в работу. Она вышла на сцену еще до того, как закончился траур. Артистка пошла на этот шаг осознанно. Это помогло ей пережить эмоциональное потрясение. Вера Валентиновна по-прежнему находит утешение в общении со зрителями и выступлениях. Она, как и раньше, много времени проводит на репетициях в театре.