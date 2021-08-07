Грандиозный скандал: Веру Алентову затравили в соцсетях после смерти мужа

Актриса, вдова режиссера Владимира Меньшова, Вера Алентова. Фото: Мила СТРИЖ

Решение Веры Алентовой выйти на сцену, не дождавшись даже 40 дней с момента смерти Владимира Меньшова, вызвало грандиозный скандал. Поклонники в соцсетях набросились на вдову режиссера. Они призывают артистку соблюсти траур по супругу. За затравленную звезду фильма "Москва слезам не верит" вступился близкий друг семьи Никас Сафронов.

Вера Алентова тяжело переживает личную трагедию. Ее супруг Владимир Меньшов скончался 5 июля 2021 года. Артисты вместе прожили более 50 лет. Вдова, дабы справиться с болью, решила не засиживаться дома. Вера Валентиновна 11 и 12 августа сыграет главные роли в спектаклях "Семейка Краузе" и "Ложные признания" в московском драматическом театре имени Пушкина.

Народные артисты России Владимир Меньшов и Вера Алентова - возможно, самая именитая пара отечественного кино. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Однако не все зрители оценили столь скорое возвращение актрисы на сцену. Мол, надо бы выдержать 40-дневный траур. Многие стали откровенно травить звезду. Художник Никас Сафронов не смог молчать и призвал остановить вакханалию.

"Вера сейчас переживает непростые времена. Работа - это спасательный круг для нее. Не забывайте, что она - большая артистка, принадлежит искусству. Когда в дом актера приходит беда, он не может оставаться без работы. Именно искусство спасает таких людей от всех бед и неприятностей, дает возможность на время забыть свою боль, помогает выкарабкаться из горя, а не тонуть в нем, забыв про жизнь, близких, свое дело", - цитирует портретиста Собеседник.Ru.

Никас отметил, что артистка не заслуживает того, чтобы ее осуждали за решение вернуться на сцену. "Ругать ее за то, что она осталась преданной искусству - вот это преступление! Люди, которые это делают, не понимают главной сути. Наоборот, сейчас все должны говорить Вере: «Иди играй, работай, отвлекайся! Выкарабкивайся из своей беды, живи дальше». Я думаю, что Володя ей сказал бы так же", - заявил Сафронов.

По его словам, Алентова - великолепная актриса, способная дарить радость своим зрителям. "Вера сейчас нуждается в поддержке, а не в травле", - резюмировал друг семьи.