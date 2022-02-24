Паралимпиада-2022 в Пекине: Когда и почему появились первые зимние Паралимпийские игры?

В 1960 году параллельно летней Олимпиаде, которая проходила в Риме, были проведены первые летние Паралимпийские игры. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пекине 4 марта откроются зимние Паралимпийские игры-2022. Они пройдут в 13-й раз с момента основания паралимпийского движения. А когда и почему состоялась первая в истории Паралимпиада?

Паралимпийские игры – международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. После Второй мировой войны раненые солдаты занимались зимними видами спорта для исцеления духа и тела, укрепления организма и психологической разгрузки. В 1948 году британский нейрохирург Людвиг Гутман организовал соревнования для выздоравливающих пациентов английских больниц. Эти состязания стали популярными и продолжались вплоть до 1960 года. В 1960 году параллельно летней Олимпиаде, которая проходила в Риме, были проведены первые летние Паралимпийские игры.

В этом году международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью пройдут в 13-й раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основоположником зимних видов спорта для спортсменов-инвалидов стал горнолыжник Зепп Цвикнагель из Австрии. У него были ампутированы обе ноги. Зепп первым научился кататься на лыжах при помощи протезов. Его опыт пригодился в совершенствовании технического снаряжения для других людей с инвалидностью, желавших заниматься зимним спортом.

Первые в истории зимние Паралимпийские игры прошли в 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик, сообщает издание «Жэньминь жибао». В тот год в Паралимпиаде участвовали 250 спортсменов из 16 стран и регионов мира.

В Паралимпийских играх в Пекине примут участие около 800 спортсменов из 50 стран. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Паралимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. В Паралимпийских играх примут участие около 800 спортсменов из 50 стран. Пекин станет первым городом мира, в котором пройдут и зимняя, и летняя Паралимпиады. Спортсмены-паралимпийцы выступят в 78 соревнованиях в шести видах спорта, разделенных на две категории: на снегу (горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и сноуборд) и на льду (хоккей на санях и керлинг на колясках). Паралимпиада-2022 в Китае по аналогии с Олимпийскими играми-2022 пройдет в трех кластерах: Яньцине, Пекине и Чжанцзякоу. В состав российской делегации паралимпийцев вошли 71 спортсмен и 17 спортсменов-ведущих из 20 регионов нашей страны. Они примут участие в 61 соревновании.

Пекин станет первым городом мира, в котором пройдут и зимняя, и летняя Паралимпиады. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Талисманом Паралимпийских игр-2022 является красный фонарик Сюэ Жунжун. В переводе с китайского «сюэ» означает снег, а «жунжун» – мягкость и тепло. История традиционных красных фонариков насчитывает более двух тысяч лет, это один из самых узнаваемых символов китайской культуры. Сияние Сюэ Жунжуна означает дружбу, тепло и отвагу спортсменов-паралимпийцев, а его название призывает к расширению участия людей с ограниченными способностями в жизни современного мира.