Что на самом деле происходит в российских магазинах и банках

Корреспондент KP.RU решила лично проверить сообщения "об ажиотаже в продуктовых" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я захотела своими глазами посмотреть, что там происходит. И не увидела ничего особенного.

В соседнем от моего дома сетевом магазине «Магнолия» - полная тишина. В три часа дня ни одного покупателя.

- Ничего себе! – говорю кассирам. – А в соцсетях пишут, что в супермаркетах ажиотаж.

Кассиры – два киргиза – улыбаются в ответ и пожимают плечами.

- Сегодня вообще народу мало, - рассказывает мне консультант «Дикси», что находится в паре кварталов. – Как вымерли все. Даже пенсионеров нет, которые каждый день ходят. Все дома у телеков сидят.

Не все, однако. В «Пятерочке» напротив покупателей хватает. И пенсионеров, и тех, что помоложе. Но не видно, чтобы они затаривались за несколько месяцев вперед. Лишь у одной женщины тележка доверху наполнена продуктовым добром.

- Запасаетесь? – спрашиваю.

- Для бездомных покупаю, - отвечает та. – Кормим их раз в неделю, по четвергам.

В этом весь русский народ. Специальная операция – специальной операцией, а обед обездоленным - по расписанию.

Зато народу полно в банковских отделениях. Стоят в очередях к банкоматам. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Зато народу полно в банковских отделениях. Стоят в очередях к банкоматам. В «Сбербанке» человек десять столпились в предбаннике. Три банкомата исправно шелестят денежкой. Прямо передо мной в одном закончились крупные купюры. Остались лишь сотенные. В другом деньги закончились вовсе. Народ в очереди заволновался, зазвучали крепкие слова. Прибежала консультант, машет руками, успокаивая публику: «Скоро пополним! Деньги будут!»

У банкомата «Тинькофф» в очереди человек пять. Но ее не было бы, если бы в этот момент не приехали инкассаторы. За пять минут они пополнили «кассу» и банкомат снова начал выдавать купюры.

В отделении «Альфа-банка» меня встретила консультант.

- А вы тоже вклад снимать? – спросила она сразу.

- Хотелось бы, - отвечаю. – Сегодня много желающих?

- Больше, чем обычно. И все хотят именно сегодня получить наличными. Но нужно заказывать на завтра или послезавтра. У нас всегда так было, а люди думают, что деньги заканчиваются. Не надо паниковать. Денег хватит.

Очередь в банковском отделении Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

И правда хватит!

- Главный риск для вкладов сейчас – это низкая доходность, а не возможная заморозка. Нет ни одной реально веской причины для заморозки накоплений населения, – успокаивает Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute. - Паниковать и бежать снимать наличные из всех мест, откуда только можно, точно не стоит.

- Сегодня ситуация такова, что даже если банк лопнет, то за него ответит Агентство по страхованию вкладов в пределах 1,4 млн рублей. Паническое поведение в данной ситуации - самое опасное, - предупреждает эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев. - В банковской сфере не надо ничего опасаться. Если денег нет сегодня, это не значит, что их не будет завтра-послезавтра. Вселенской катастрофы нет, как и признаков краха банковской системы. Вспомните операцию в Сирии. Была затронута банковская система? Нет. Почему тогда сейчас думают, что банковская система лопнет?

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)