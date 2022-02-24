В Госдуме рассказали, что может остановить спецоперацию на Донбассе

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- .. Вячеслав Алексеевич! Я обратил внимание, что если Никонов цитирует Молотова, то это серьезно. Я чего-то ни разу не слышал, чтобы вы дедушку цитировал.

- Случалось.

- В чем серьезность нынешней ситуации?

- Переломный момент истории. Как мне кажется, - даже мировой истории. Во всяком случае, самый важный момент с момента распада Советского Союза.

Поворачиваем вспять вот эту историческую волну, которая была вызвана коллапсом СССР и превращением мира в однополярный.

Американское глобальное доминирование, заполнение всего геополитического вакуума, который образовался на планете после распада Советского Союза и мировой соцсистемы... Вот сейчас пошел процесс в обратную сторону очень активно, серьезно.

И, конечно, это - переломный момент истории ещё и потому, что, к тому же, идет все-таки война, это тоже суровое испытание для нашей страны. Но еще более суровое – для братского украинского народа.

- И - главная задача состоит не только в том, чтобы ликвидировать военную инфраструктуру Украины, но и вернуть украинскому народу государство, которое у него отняли, и которое находится под внешним управлением. Я так формулирую?

- Безусловно, конечно, нам надо восстановить украинскую государственность.

Безусловно, необходимо сделать существование Украины суверенной, насколько это возможно, от американского доминирования. И обеспечить реализацию национальных интересов украинского народа, а не Государственного департамент Соединенных Штатов, ЦРУ и Пентагона.

Поэтому, да, конечно, стратегическая цель, которую мы ставим операцией на Украине, имеет и глобальное измерение. То есть создание все-таки всеобъемлющей системы европейской безопасности, в которой учитывались бы стратегические интересы России, с одной стороны. А с другой - создание на Украине государства, которое точно не будет антироссийским.

- А оно стало таковым...

- Это ни в коем случае нельзя было допустить. И это была красная линия, которую мы обозначали на протяжении многих-многих лет.

Так же, как мы обозначали красные линии и на более отдаленных рубежах, но которые игнорировались так же, как в последнее время игнорировались наши совершенно, я бы сказал, мягкие предложения или мирные требования, которые объявили ультиматумом.

Ну, теперь как минимум два вопроса из трех мы решили достаточно, или решаем, по крайней мере, достаточно эффективно.

- Какие же? Напомним...

- Это нерасширение НАТО на Украину и это неразмещение на Украине натовских ударных систем.

Останется вопрос, естественно, американского и натовского военного присутствия в восточноевропейских странах, где его быть не должно, в соответствии с основополагающим актом Россия – НАТО.

- Если вернуться конкретно от Европы в целом - к Украине, никто не сомневается, что военная операция пройдет успешно. И главная цель – спасение ДНР и ЛНР, о чем мы с вами не упомянули, будет достигнута. А вот что дальше? Что будет вообще с Украиной? Мы же не собираемся там оставаться навечно. Власть останется? И ещё - два поколения, как минимум, воспитанные на бандеровской идеологии. Как убедить украинский народ, что он не туда, не за теми пошел, не за тех 70 процентов своих голосов отдавал, - что за Порошенко, что за Зеленского. Вот это вот как сделать?

- Вы знаете, в нацистской Германии - там 100 процентов отдавали свои голоса за Гитлера. У него была стопроцентная поддержка. И мозги там промывали ничуть не хуже, чем Порошенко с Зеленским. И тем не менее, денацификация - она была проведена.

Что там будет?

- Вот! Потом?

- Ну, давайте все-таки подождем завершения военной операции.

Я абсолютно не сторонник каких-то шапкозакидательских настроений. Там еще, к сожалению, льется кровь. И будет литься. И будут жертвы.

И это, действительно, будет очень серьезным барьером для последующего мирного урегулирования.

Но, очевидно, что произойдет смена режима, я даже не сомневаюсь в этом. И новое правительство Украины будет выражать чаяния украинского народа. Во всяком случае, постарается сделать так, чтобы не подвергать его бандеровской пропаганде на протяжении следующих лет. как приходят, так и уходят.

У нас даже задача в чем-то легче, потому что - если у немцев их предки были ветеранами Первой мировой войны и воевали и с Францией, и с Россией, и так далее, то у нас все-таки нынешнее поколение украинцев – это те, чьи предки защищали, в основном, нашу Родину от нацистов и от бандеровцев. Поэтому, подавляющее большинство украинского народа имеет нормальный генетический код.

- Тем более, дедушка Зеленского воевал, и одно время Зеленский даже в День Победы на его могилу ходил.

- Ну, вы знаете, Зеленский - удивительный феномен в этом отношении. Я в последние дни довольно много давал интервью западным телекомпаниям (сейчас перестал, потому что это бессмысленно). Там постоянно звучал вопрос: «Вы говорите, что на Украине нацизм, но Зеленский – еврей. Как это может быть? Это не может быть, никакого нацизма там быть не может в принципе, по определению».

Этот удивительный феномен, конечно, состоялся. Там был, действительно, режим, в котором нацисты чувствовали себя вполне вольготно. Но они себя чувствовали вольготно, прежде всего, потому, что там Зеленский, собственно, ничего не решал, там был американский оккупационный режим, осуществляемый во многом американскими спецслужбами, которые на украинском направлении все были просто прямыми наследниками бандеровцев и отдела Украины в СД и СС. Они просто были переведены из Берлина в Вашингтон и продолжали свою деятельность. Поэтому, ничего удивительного в этом на самом деле нет, нацизм для тех, кто управлял Украиной, вещь абсолютно органичная просто.

- Однажды Кобзон про Коломойского говорил: «Он какой дурак». Я говорю: «Так он же еврей». А Кобзон: «А что, евреи не люди, что ли?»

- В данном случае Зеленский закрывал глаза на нацизм, а иногда допускал нацистские выходки, потому что на это закрывали глаза его кураторы.

- Как вы думаете, сколько эта операция может продлиться?

- Ну, я не берусь прогнозировать военные действия, это, в принципе, невозможно. Об этом говорили все великие полководцы, что невозможно спрогнозировать временные рамки военной операции, всегда возникают какие-то неожиданности, которые могут ее ускорить или, наоборот, замедлить. Поэтому - никаких прогнозов.

Я не буду спорить с величайшими военными мыслителями планеты – ни с Клаузевицем, ни с Наполеоном, ни с Ганнибалом.

- От этого, видимо, зависит, когда может поменяться правительство?

- Безусловно.

Ясно, что быстрота операции будет зависеть от того, когда перестанут отдавать преступные приказы. Как только эти приказы перестанут отдавать, то, скорее всего, сопротивление достаточно быстро сойдет на нет.

Но мы не знаем, какие могут быть очаговые сопротивления. Потому что, ясно, что будут национальные батальоны стоять до конца, им, собственно, отступать-то некуда.

У нас официально объявлено, что они нацисты, и с ними примирения точно не будет. Поэтому, не знаю, мы пока не в конце пути, мы в начале пути.

- Давайте еще раз повторим всемирно известную историческую цитату.

- Мой дед Вячеслав Молотов 22 июня в 12 часов сказал, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. И у меня на этот счет сомнений нет никаких.

- Это был 1941 год, напомним.

- Это было 22 июня 1941 года.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин начал военную операцию в Донбассе. Полный текст обращения президента 24 февраля 2022 года

Опубликован полный текст обращения Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе 24 февраля 2022 года (подробности)

Главные фейки о военной операции в поддержку Донбасса

С началом спецоперации вооруженных сил РФ в поддержку Донбасса в сети появилось огромное количество видеороликов и сообщений, которые откровенно провоцируют и сеют панику. Большая часть из них - фейки (подробности)