В Донбассе продолжаются тяжелые бои: итоги первого дня спецоперации России

Mобилизация в ДНР продолжается Фото: REUTERS

Украинские войска вчера, под занавес, еще раз обстреляли Горловку. Как невесело шутят ополченцы: «В любой непонятной ситуации бей по Горловке».

Донецк, впрочем, обстреливать перестали, и глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения сокращается. Людей будут вывозить только из прифронтовых районов. Но, мобилизация в ДНР продолжается. Это дало свой эффект – фронт удалось наполнить людьми даже с избытком. По неофициальным комментариям командиров, в бой необстрелянных мобилизованных, конечно, не погонят, но тут работает психологический фактор, дословно: «Наступать проще, зная, что траншеи за твой спиной не пустые, оттуда поддержат огоньком и на второй линии тоже кто-то есть». Тотальная мобилизация не бывает без эксцессов.

Денис Пушилин сообщил, что эвакуация мирного населения сокращается Фото: REUTERS

Молодой парень, пришедший воевать добровольно, в смятении жалуется журналисту российского издания:

- Батю забрали, после инсульта, он говорит с трудом, ну как так?

Я утешаю его как могу:

- Ну чего ты волнуешься. Сам видишь, как быстро все идет…

Но здесь, в ДНР все идет очень медленно, с трудом. По словам командира батальона «Восток» Александра Ходаковского, основные трудности при наступлении - минные поля. Впрочем, командир настроен оптимистично:

- Направление на Мариуполь разворачивается в нашу пользу. На Авдеевку – тишина. С темнотой, по естественным законам, движение замрёт до утра, но свою дневную задачу мы выполнили - противник не отвёл ни одной части с Донбасса на перехват российских сил, двинувших из Крыма.

Людей будут вывозить только из прифронтовых районов Фото: REUTERS

ПИНГ - ПОНГ

Созваниваюсь с одним из командиров подразделения, стоящего ближе всего к Мариуполю. Там проживает больше 400 тысяч человек. Командир рассказывает:

- Пока перестреливаемся, «пинг-понг» у нас называется. Огневые точки выявлять смысла нет, мы их и так знаем, а новые вряд ли появятся? И еще мы ждем, когда у них боеприпас кончится. Судя по тому, что российская армия устроила, никакого подвоза бэка (боекомплекта. – Корр.) у них в ближайшее время не будет. А может и никогда.

Сопоставляю известные факты и понимаю, что задача этих людей, сидящих в окопах прямо на берегу моря, связать противника, пока в тыл к нему заходят другие части. Продвигаются тяжело. Одна из рот зашла на минное поле, залегла и была накрыта украинской артиллерией - у них там все пристреляно.

B бой необстрелянных мобилизованных, конечно, не погонят Фото: REUTERS

Спрашиваю собеседника:

- А ты сам откуда?

- Из Авдеевки (район Донецка под контролем Украины). Веришь, я бы с большим удовольствием родной дом освобождал, но Мариуполь тоже хорошо.

- Что можешь сказать про операцию Российской армии?

- «Москаляки явились на гиляки».

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