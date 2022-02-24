Краткий курс истории для детей тик-токеров, считающих, что Россия напала на Украину

Россия долго боялась Запада и слабо помогала нашим русским в ЛДНР. Фото: REUTERS

В 2014 году бандитские националистические группировки на Украине, финансируемые Западом, насильно свергли украинского президента. Захватили власть под лозунгом: За все хорошее, против всего русского. Запретили русский язык. Русскоязычные люди на востоке Украины восстали против нациков, не желая говорить по-украински и враждовать с Россией. Посему началась война.

Россия долго боялась Запада и слабо помогала нашим русским в ЛДНР. Долго стояла перед выбором: или позорно предать наших на Украине, отдать их на растерзание, но зато жить сыто, повинуясь Западу, или защитить наших русских, рискуя немного обеднеть?

Наконец, с большим опозданием, Россия выбрала второй вариант. А какой вариант выбираешь ты - вопрос твой совести.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 24 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к россиянам, сообщив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

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