Депутат Бундестага Пётр Быстрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская операция на Украине вызвала разноречивые отклики западных политиков — в основном крайне отрицательные. Однако многие оценивают ситуацию вполне трезво. Пример тому — депутат Бундестага от партии АдГ Пётр Быстрон, давший комментари kp.ru со своей оценкой ситуации.

— «Вторжение русских на Украину» знаменует собой конец монополярного мира с США как единственной державой-гегемонисткой. Россия возвращается на мировую арену великих держав через 30 лет, — полагает наш собеседник.

По словам Быстрона, это знаменует «начало многополярного мирового порядка» с Россией, США и Китаем в качестве определяющих держав.

При этом спикер отмечает, что самым слабым в этом «мировом концерте» звучит голос ЕС, который остаётся чисто политичечким объединением без силовых ресурсов.

Ранее господин Быстрон в беседе с «КП» подчеркнул, что обвинять Россию в нарушении международного права — лицемерие, учитывая незаконную силовую операцию НАТО против Югославии в 1999 году.

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