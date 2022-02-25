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В мире25 февраля 2022 5:17

Иммигрантский кризис в США нарастает чудовищными темпами

За последние полгода американо-мексиканскую границу нелегально перешли более сотни тысяч человек
Юрий МАЙБОРОДА
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Далеко не все из нелегальных мигрантов, попавшихся патрулям, выдворяются из страны.

Далеко не все из нелегальных мигрантов, попавшихся патрулям, выдворяются из страны.

Фото: REUTERS

Согласно данным Министерства внутренней безопасности США, с октября прошлого года по февраль текущего не менее 220 тысячам нелегальных мигрантов удалось избежать встречи с пограничниками. При этом, осень и зима – далеко не самый популярный для перехода границы сезон. Это значит, что дальше будет хуже.

Названное чиновниками количество не включает в себя тех, кто был задержан при пересечении границы, то есть тех, кто попал на камеры слежения или был замечен другим способом, но близкого знакомства с патрулями избежал.

При этом источник не исключает возможности того, что названная цифра является заниженной, сообщает FoxNews.

Кроме того, далеко не все из нелегальных мигрантов, попавшихся патрулям, выдворяются из страны. Так, в ноябре было отпущено в США более 173,5 тысячи нелегалов, в декабре – почти 179 тысяч, а в январе – 62,5 тысячи.

Республиканцы, которым совершенно не нравится слишком мягкая иммиграционная политика администрации Байдена, предупреждают о приближении кризиса. Недавно на этом фоне законодатели в Палате представителей призвали главу Министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса уйти в отставку и уступить пост тому, кто сможет навести порядок в сфере иммиграции.

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