Кровавые подношения и охота на людей: мексиканскую границу с США захватили приверженцы культа смерти

Поток мигрантов из Латинской Америки в США не ослабевает. Фото: REUTERS

Последние недели все только и говорят о массовом наплыве мигрантов к границе Польши. Искатели лучшей доли проявляют недюжую смекалку – мастерят лестницы, тараны и прочее штурмовое оборудование, чтобы преодолеть последний барьер на пути к ЕС. Однако мы стали забывать как выглядят по-настоящему серьезные эмигрантские штурмы границы. Речь идет о сотнях тысяч жителей центральноамериканских государств, идущих за своей американской мечтой, то есть правом жить в США. Однако на пути к «светлому будущему» этих бедолаг поджидает «ужасное настоящее», которое по накалу саспенса может сравниться с триллерами Голливуда.

Сотни тысяч жителей центральноамериканских государств, идущих за своей американской мечтой Фото: REUTERS

РАБЫ НЕ МЫ

Самая главная опасность, подстерегающая мигрантов – это их же соотечественники-латиноамериканцы. В многокилометровом пути помимо «добрых» мексиканцев, подкармливающих путешественников и дающих им приют, гораздо выше риск нарваться на «плохих» мексиканцев, готовых по полной воспользоваться бедственным положением мигрантов.

Самая главная угроза и одновременно же и основная надежда для желающих попасть в США – «койоты». Так здесь называют посредников, которые обещают пробраться к северному соседу, минуя пограничников. Услуги их недешевы – минимум полтысячи долларов, а верхний потолок ничем не ограничен. Проблема даже не в дороговизне, а в том, что мигранты оказываются в полном подчинении у «койотов», полностью доверяя им свои жизни.

Сначала посредники отвозят мигрантов на удаленные ранчо, где «отстаивают» их пару дней, а то и недель, выбирая удачный момент для пересечения границы. Впрочем, непосредственно пересекать границу «койоты» не рискуют, просто подвозя своих подопечных к дыркам в заборах или неохраняемому участку местности. Такое путешествие может занимать и 2-3 дня, и 2-3 недели, которые приходится провести в салоне душного микроавтобуса, питаясь натуральными отбросами и тухлой водой.

Правда многие не успевают доехать до границы, а оказываются проданными «койотами» в рабство в соседний город или какой-либо придорожный бордель. Запуганные мигранты зачастую не понимают, где они оказываются и, после нескольких дней плутания по пустыне, думают, что попали в США, а на самом деле вернулись обратно в Мексику, где их продают в рабство.

Проводников по тайным тропам через границу называют "койотами". Фото: REUTERS

Особо выгодный вид работорговли – сдача мигранта наркокартелям поштучно практически как стеклотару. За один «человеческий экземпляр» можно получить от 500 до 20 тысяч долларов, в зависимости от качества «товара». А дальше уже боссы бандитов начинают свою игру: если ты простой работяга, чудом скопивший денег на билет в США, то будешь остаток жизни пыхтеть на самой тяжелой работе на благо картеля. Если же выяснится, что у нового пленника есть богатые родственники, готовые заплатить выкуп, то тут уже начинается игра по-крупному.

Бизнес по получению денег за заложников в Мексике весьма развит. За долгое время бойцы картелей превратились в настоящий мастеров ведения торговых переговоров, чьему мастерству могут позавидовать многие гуру бизнеса. Правда вот аргументы у них специфические – отослать несговорчивым родственникам отрезанные уши или пальцы, сопроводив их для пущего эффекта видеозаписью пыток дорого родственника.

Условия в тех местах, где держат заложников поистине ужасны. Это существование под постоянным давлением и ожиданием казни. Как рассказывают те, кому повезло выбраться из лап картелей, их пребывание постоянно сопровождалась смертями тех, за кого не смогли заплатить выкуп. Один из участников вспоминал:

- Бандиты расчленили с помощью мачете целую семью, и единственное, что я мог сделать, это закрыть глаза и уши моей дочери, чтобы она не знала, что происходит, и чтобы у нее не осталось этих воспоминаний на всю жизнь. Потом они приготовили эти трупы на огне и накормили всех пленников человечиной, приказав съесть все до последнего кусочка.

Вот история простого гондурасца Эдуардо, который попал в руки одного из картелей. Когда его захватили, то парень назвался вымышленной фамилией, так как знал, что если бандиты смогут его пробить по соцсетям, то сразу же начнут требовать выкуп от родственников. Парень молил только об одном, чтобы похитители не нашли случайно в сети его фотографии рядом с дядей и его машиной, ведь это означало бы, что этот самый дядя вполне мог бы продать автомобиль, чтобы выкупить любимого племянника.

Парня держали в плену всего пару дней, пытаясь найти на него компромат, но потом решили отпустить, оставив практически в одних трусах. Чтобы он не возвращался, бойцы картеля вырезали на его руках и ногах «татуировки», сказав, что если с этими знаками его еще раз увидят в этих местах, то прикончат. Второй раз Эдуардо решил не рисковать….

Говорят, молния не бьет в одно место дважды, но в случае с пленниками картелей это правило не действует. Нередки случаи, когда только что выкупленного мигранта сразу же захватывает другой картель, и опять ситуация с выкупом повторяется заново. А вот некоторые, кому не посчастливилось собрать необходимую сумму для выкупа рискуют навсегда остаться в лапах Санта-Муэрте.

Ждать удачного момента приходится порой несколько дней в невыносимых условиях. Фото: REUTERS

СВЯТАЯ СМЕРТЬ

Феномен Санта-Муэртэ, переводимой с испанского как святая смерть, известен иностранцам в основном как милый мексиканский обычай с прикольными сувенирами в виде черепов и скелетов. Во многом это так, но вот в современных реалиях этот культ сделался гораздо серьезнее и мрачнее.

Сама религия Санта-Муэрте начала формироваться в Мексике примерно полвека назад, но серьезно популярность культа возросла благодаря его связям с наркокартелями в конце 1980-х - начале 1990-х годов. Санта-Муэрте, как «святая последней надежды», всегда имела последователей среди тех, кто живет на обочине обычной жизни.

Как считает Кевин Фриз, написавший для Пентагона подробную работу об этом культе, «Санта-Муэрте лучше всего можно описать как набор ритуальных практик, предлагаемых от имени сверхъестественного олицетворения смерти. Она сравнима в теологии со сверхъестественными существами или архангелами».

Главный персонаж этой религии, по-видимому, имеет скорее европейское, чем собственно мексиканское происхождение, причем некоторые люди описывают ее как классического мрачного жнеца – скелет с косой. Иногда Санта Муэрте называют «злым двойником» особо почитаемого в Мексике образа Богородицы — Девы Марии Гваделупской.

Более половины обращенных к Санта-Муэрте молитв включают прошения о причинении вреда другим людям с помощью проклятий и черной магии. Фото: REUTERS

Частично популярность объясняется тем, что Санта-Муэрте считается непредвзятым судьей, одинаково относящимся и к нищему, и к богачу. Самое главное, что надо сделать для сверхъестественного вмешательства – участвовать в правильных ритуалах, принося надлежащие подношения и жертвы. А вот тут и начинается самое интересное.

Более половины обращенных к Санта-Муэрте молитв включают прошения о причинении вреда другим людям с помощью проклятий и черной магии. Тем не менее, как считает бывший консультант ФБР и минобороны США Роберт Бункер, многие последователи Санта-Муэрте в принципе не такие уж и «сатанисты», скорее просто бедные, необразованные и суеверные люди, практикующие некую форму странного поклонения святым, смешанную с различными элементами народного католицизма.

Однако культ стал известен в основном не благодаря им, а из-за того, что Санта-Муэрте стала настоящей покровительницей наркобаронов. Для большинства «пехотинцев» картелей и их пособников перспектива сдохнуть в перестрелке или в результате мучительной казни противоборствующей банды является вполне реальной и даже наиболее возможной, и из-за такого будущего, их поклонение Санта-Муэрте делает этот культ по-настоящему мрачным и опасным.

Смерть чьих-либо врагов, защита от вреда (или, по крайней мере, надежда на быструю и славную смерть), создание опасной репутации и способность пользоваться благами невероятных богатств - включая компанию красивых женщин - становятся первостепенными. При таких высоких ставках жертвы и подношения Санта-Муэрте стали первобытными и варварскими. Вместо тарелок с едой, пивом и табаком в некоторых случаях служили подношениями головы жертв (и, соответственно, их души), что помогает призвать мощные прошения о божественном вмешательстве.

Культ Санта-Муэртэ не так безобиден, как кажется. Фото: REUTERS

Вот иногда в качестве жертв и выступают сами захваченные мигранты. Точных цифр погибших в ходе ритуалов никто не называет, но периодически подобные случаи всплывают в прессе. Например, в 2004 году в окрестностях Мехико был задержан автоугонщик, который, как выяснилось, был еще и убийцей. Раз в год он приносил Санта-Муэрте кровавую жертву, убивая детей и девственниц. В 2008 году Картель Залива привез в святилище культа членов противоборствующего Картеля Синалоа и убил их всех в знак подношения.

Хотя Санта-Муэрте не является официальной религией, здесь есть самопровозглашенные священники, храмы и святыни, а также множество ритуальных элементов. Например, в 2010 году мексиканские власти арестовали одного «первосвященника» Ромо Гильена, который одновременно был и главарем банды.