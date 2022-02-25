Британия в тревоге: королева продолжает отменять встречи

В воскресенье стало известно, что королева Великобритании сдала положительный тест на COVID-19. Фото: REUTERS

95-летняя королева Великобритании Елизавета II перенесла две виртуальные встречи, несмотря на то, что по заявлению Букингемского дворца она продолжает выполнять «легкие обязанности».

– Две онлайн-аудиенции, которые были запланированы ранее, теперь будут перенесены на более позднюю дату, – заявили во дворце.

В воскресенье стало известно, что у монарха положительный тест на COVID-19.

По заверениям королевских чиновников, у Ее Величества лишь слабые симптомы болезни и хорошее самочувствие.

Известно, что после встречи с матерью положительный тест на коронавирус был получен и у принца Чарльза.

По мнению некоторых экспертов, отмена запланированных встреч может говорить о боле серьезном недомогании королевы, чем это озвучивается официально.

Вместе с тем, в среду Елизавета II провела длительный телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Как правило, еженедельные встречи монарха и главы правительства проходят лично, но в этот раз из-за коронавируса пришлось ограничиться телефоном.

Во вторник, 22 февраля, издание Hollywood Unlocked опубликовало эксклюзивный материал, в котором говорилось о смерти Елизаветы II. Несколько позже эту информацию опровергли в The Guardian, однако Hollywood Unlocked убирать со своих страниц фейковое сообщение не спешит.