Утром на вокзалах столицы была паника. Фото: REUTERS

Соцсети украинских городов не спят ни секунды. Как, собственно, и люди. Если верить тем фотографиям и видео, которые выкладывают в сети, в метро ночевал весь Киев. И весь Харьков. Хотя Министерство обороны РФ не раз заявляло, что по мирным объектам никакого огонь открывать не собирались и не собираются. Однако, власти и СМИ Украины распространяют совершенно противоположную информацию, чтоб поддерживать в гражданах чувство страха. Пропаганду во время войны еще никто не отменял.

Наряду с сообщениями официальных структур, в интернете огромное количество видео от "очевидцев". Разгромленные военные колонны, на одних ресурсах преподносящиеся как российские, на других, как украинские. В итоге люди, кажется, уже не верят ничему и никому, а каждую фотографию и видео перепроверяют.

«Это правда в Сумах? Кто оттуда, отзовитесь. Пишут, что это в районе артиллерийского училища».

«Ха! Ха! Я тут, смотрю в окно, ничего такого не вижу».

«Харьков, не молчите? Одесса? Что у вас?»

«Где-то за городом слышны взрывы. Бабабхает».

«У нас тишина. На улицах пустота, все по домам сидят или разъехались. Минут 20 назад слышал пару взрывов где-то над морем. А может глюкануло».

Люди с детьми и чемоданами на перевес бежали к поездам. Фото: REUTERS

КИЕВ

Утром на вокзалах столицы была паника. Люди с детьми и чемоданами на перевес бежали к поездам. Все это под звуки сирены — они теперь кажется звучат в Киеве круглосуточно. Однако, многим никуда уехать так и не удалось. Полиция оттесняла людей обратно в метро. В самом здании вокзала дикая давка. Все это видно на многочисленных кадрах.

«У меня двое детей и 200 гривен наличкой (около 600 рублей. - Ред.). Все. Куда мне бежать, подскажите? В Европу, говорят, сейчас пускают без паспортов даже. Но что там делать без денег и работы? Короче, я включила кино, лежу смотрю».

«Попробуйте в поезд Киев — Варшава попроситься. Говорят, вчера сажали женщин с детьми даже без билетов».

В интернете уже созданы несколько групп взаимопомощи потенциальным беженцам.

«Говорят, что ВСУ (Вооруженные силы Украины. - Ред.) затащило «Грады" в жилые кварталы»

«Уходите из городов, где ВСУ. Вы для нациков мясо! Неужели еще не поняли?»

«Наоборот, говорят, в городе безопаснее, чем на селе. Не зря же оборону города держат месяцами».

«Мне идти некуда. Я всю ночь просидела с ребенком в бомбоубежище. Утром пришла домой, покормить малыша чем-нибудь горячим. Вздрагиваю от каждого звука. Сейчас поедим и пойдем обратно в укрытие. Дома очень страшно. А там люди, есть с кем поговорить».

Утром десятки людей запостили видео, как военная машина, как пишут, «Стрела-10» в панике носилась по улицам и дворам. Машина без опознавательных знаков. Но люди опознали в ней украинскую.

«Очевидно, что это ВСУ. Разве русские зашли бы по одному? Они колонной зайдут в город».

«Крышу у военкома снесло. А остановить некому. Война это реально страшно»

«Слава Украине. Наркоманы за рулем военной техники».

Что самое интересное, позже действительно выяснилось, что техника эта украинская. Но версий было две. Из официального источника — соцсетей министерства обороны, что это, якобы, русские диверсанты угнали «Стрелу 10» и мчатся по ней по Киеву куда-то в сторону центра.

А потом в новостях завили вообще другое. Как-будто это простые парни угнали эту технику и резвятся на ней.

«Заврались уже совсем. Не знают, что сказать. И что это за оборона города, если вон одну единственную машину отловить не могут».

Глава Минобороны Украины: «Только в Киеве уже 18 000 автоматов, которые уже розданы и продолжают раздаваться бойцам».

«Молодцы наши парни. Все за Родину! Нет врагу».

«Куда идти? Спрашивают только паспорт?»

«Что они творят? Люди, не умеющие обращаться с оружием сейчас будут тысячами ходить по улицам Киева. Кто-то пойдет воевать, а кто-то может и свернуть за угол магазин грабить».

Еще от главы Министерства обороны. Только уже не про укрытия, а наоборот:

«Уважаемые граждане. Если вы видите российскую военную технику, блокируйте ее все возможными способами. Пусть они знают, что их тут не ждут»

«А что, автоматы уже кончились? Говорили же, что их чуть ли не 100 000. Уже успели украсть?»

«Сейчас ВСУ будут прятаться за спинами граждан»

«Им нужен живой щит».

«Что за бред? Они там с ума сошли окончательно?»

«А потом видео в сети под заголовком: танк переехал человека».

«Люди, это же ФЕЙК!».

С утра по пабликам гуляет фото какой-то болванки, воткнувшейся в землю. Фото: REUTERS

ХАРЬКОВ

С утра по пабликам гуляет фото какой-то болванки, воткнувшейся в землю. Подпись, соответствующая украинским настроениям «Харьков. Обычный двор обычного дома. Ракета «Смерчь». Вот так вот русские не стреляют по городам»

Харьковское метро. Фото: REUTERS

- Это никакой не «Смерчь». Если бы смерчем бомбанули, никакого квартала бы не осталось. Это корпус боевой ракеты. Специально воткнули - для иностранных репортеров, как свидетельство русской агрессии. Он не взорвется, безопасен».

А кто-то выложил в сеть видео, как люди в Харьковской области встречают колонну нашей техники.

«Храни вас бог, ребята. Мы вас ждем давно. С 2014. Да что там, с начала 90-х».

Брошенная техника под Харьковом. Фото: REUTERS

ОДЕССА

Основные обсуждения ночью были, конечно же, про остров Змеиный. Сначала в сети распространилась аудиозапись переговоров российских и украинских военных. Потом, как сообщалось, связь с островом пропала. В своем ночном видеобращении Зеленский сообщил, что «все наши 13 парней на Змеином геройски погибли». Вся страна ахнула. После того, как первый шок прошел, по интернету поползли разговоры.

«А почему 13? Там же куда больше людей, насколько известно. А что про раненных слышно?».

«Родные говорят, что связь с островом не оборвана. Но никто трубки не берет»

И уже утром выяснилось, что никто не погиб. А украинские военные сдались в плен войскам РФ. Причем их было не 13 на острове, как утверждал Зеленский. А 82.

Потом загуляло видео, как украинские ВСУ минируют пляж в Лузановке.

«Взрываем все мосты. Минируем пляжи. Ужас»

«Кто платить за разминирование будет? Наши дети? Как во Вьетнаме».

«Это вообще капец. Сразу увидела, как на этой мине летом подрываются дети. Я боюсь Украину больше, чем Россию».

Фото: ТАСС

«По идее должны создаваться карты минных полей, чтобы потом все разминировать. Если это сейчас не делается, тогда жопы».

«Разминирование будут проводить Турчинов, Порошенко и прочие наци-ублюдки».

Одним словом, хаос и паника. Сейчас люди везде пишут, что вроде как начались какие-то подвижки в переговорах президентов России и Украины.

«Господи, может сейчас все это уже кончится.»

«КП» продолжает следить за развитием событий.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Специальная операция России в Донбассе 25 февраля 2022 года: прямая онлайн-трансляция

Президент России выступил 24 февраля с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию специальной операции России в Донбассе (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что происходит на Украине: ответы на 10 главных вопросов

Спецкор kp.ru Александр Коц объяснил, почему Россия выбрала именно такую тактику спецоперации, и что будет с Украиной дальше (подробности)

В ТЕМУ

Что на самом деле происходит в российских магазинах и банках

Корреспондент KP.RU решила лично проверить сообщения "об ажиотаже в продуктовых" (подробности)

Центробанк начал интервенции на валютном рынке: Что это значит и как это удержит курс рубля

Объясняем «на пальцах», какие меры ЦБ принимает для поддержки национальной валюты (подробности)